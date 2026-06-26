Regalan más de 130 viandas calientes para combatir el frío y el hambre: "Nos quedamos cortos"

Escenas emocionantes se vivieron tras iniciativa solidaria en la zona. "Gente agredecida y sincera, te dicen 'somos 3 pero llevo 2 así alcanza para todos, que coman mis hijos".

Se ganaron el cielo. En medio de un invierno que se hace sentir, la Iglesia Unión Pentecostal (I.E.U.P.) de Allen llevó a cabo una nueva y emotiva jornada de entrega de viandas solidarias en el Anfiteatro de la ciudad . La iniciativa, destinada a personas en situación de calle y familias vulnerables, no fue un hecho aislado: la congregación confirmó que la admirable acción se repetirá cada jueves por la noche durante toda la temporada invernal .

Un grupo de voluntarios de la iglesia se encargó de preparar y distribuir el alimento, transformando el anfiteatro en un espacio de contención y acompañamiento para todos los numerosos vecinos que se acercaron con hambre y frío.

Aunque la actividad cobró mayor visibilidad en las últimas semanas debido a la delicada situación económica, el trabajo solidario de la congregación lleva una larga trayectoria en la región. Ariel Chaima , referente de la Iglesia, dialogó con LM Cipolletti y detalló el impactante alcance de la movida .

"Fue un éxito. Hicimos 130 viandas y se fueron todas, quedó incluso mucha gente esperando. Esto salió a la luz ahora, pero se viene haciendo hace años; la iglesia siempre trabaja de manera anónima. Hacíamos el trabajo de noche: bajábamos del coche, les dábamos la vianda y orábamos por esas familias. También vamos al norte neuquino y a muchos lados".

Videos Entrega de viandas solidarias en Allen

El panorama actual aceleró los tiempos y obligó a redoblar los esfuerzos. Según explicó Chaima, hace dos semanas comenzaron a recorrer las calles de manera más intensiva para relevar las necesidades urgentes. Actualmente, la iglesia asiste en doble turno: entregan 200 viandas los jueves al mediodía en el templo, y suman otras 100 viandas los jueves por la noche. En esta última oportunidad, el menú consistió en un guiso de arroz con pollo acompañado de pan casero.

Historias de honestidad y el destino de las viandas

El referente de la I.E.U.P. se mostró conmovido por la actitud y la honestidad de quienes se acercan a recibir el plato de comida, destacando que nadie abusa de la ayuda a pesar del difícil contexto.

"La gente va con su tupper. Van padres de familia y veo sinceridad, no piden de más; lo justo y necesario. Te dicen: 'Somos 3 pero llevo 2, solo para mi hijos así alcanza para todos'", relató Chaima.

La red de contención llegó también a los más chicos y a los ancianos. Entre 20 y 25 niños de los asentamientos de la zona se acercaron al anfiteatro para retirar sus porciones. Por otra parte, el operativo incluye la "modalidad delivery" para los adultos mayores que no pueden movilizarse. De las viandas de la noche, 30 porciones ya están destinadas y se llevan directamente a las casas de los abuelos.

El trabajo invisible en la cocina

Detrás de cada plato caliente hay un enorme equipo humano que destina horas de su día para que la ayuda sea posible. Chaima no quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer el esfuerzo de la comunidad religiosa: "Quiero destacar la hermandad. Yo soy la cara visible, pero en la cocina hay mucha gente que el jueves a las 4 o 5 de la tarde ya está cocinando. También hacen rosquitas las hermanas para vender y poder costear la comida. Todo lo hacen con amor".

vianda solidaria

Con la llegada de los días más fríos del año, el compromiso se mantiene firme. Desde la organización aseguraron que ya se preparan para la convocatoria del próximo jueves, con el objetivo inquebrantable de seguir cocinando durante todo el invierno "hasta donde Dios lo permita".