La canción para la selección de los chicos de una escuela rural de la zona y el sueño de que la escuche Messi

No pretenden que reemplace al "Muchachos" ni se convierta en el nuevo hit mundialista. Solo desean que legue a oídos del 10. Escuchala vos, ahora, y ayudalos.

Los alumnos de una escuela rural de la zona se lucieron con la canción para la selección.

El Mundial pasado, el de la gloria eterna fue “Muchachos” , la canción de La Mosca que un joven adaptó para la selección argentina y se convirtió en un himno tribunero en cada presentación de la albiceleste que culminó con la conquista de la tercera. En este 2026 no parece haber un hit definido más allá de distintas propuestas creadas por entusiastas hinchas que circularon por redes sociales.

¿Y si el tema de los alumnos de una escuela rural de la zona llega a oídos de Lionel Messi y compañía y terminan ocupando ese lugar? Quizá suene, justamente, demasiado pretencioso o exagerado, pero lo cierto es que el combinado nacional y la cita mundialista inspiran a los fanas a expresar su aliento de diversas formas y en la zona no se quedaron atrás.

Por lo pronto, los alumnos de la Escuela Primaria 86 "Septimio Romagnoli" , ubicada en las afueras de General Roca , se conforman con que la original creación trascienda y se haga viral, aunque no niegan que el gran sueño es que llegue a oídos del propio Lionel Messi y los héroes de la Scaloneta.

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El valioso y oportuno proyecto surgió en el aula, estuvo supervisado por los docentes de Música, Matías y Cristina y resalta la identidad, el sentido pertenencia, creatividad y trabajo en equipo.

"La canción es netamente creada por los chicos y las chicas. Nosotros, como profes de Música, solo acompañamos y los guiamos, pero la idea era que ellos aportaran y dejaran su identidad en el proyecto", explicó Matías en declaraciones al portal ANR.

Y pensar que todo se inició tras una complicación que los motivó a pensar un plan B y superarse. Es que la idea inicial era recrear la canción oficial del Mundial interpretada por la cantante colombiana Shakira pero al estar en inglés se hacía cuesta arriba para los chicos.

Inspiración que nació de una dificultad: así surgió la idea de la canción propia

De allí y con buen tino optaron, con la ayuda de los profes, por escribir y entonar una canción propia, volcando la pasión, el sentimiento y el espíritu nacionalista a la letra.

Se trata de un proyecto integral pues participaron los alumnos del turno mañana, desde quinto hasta séptimo grado. Lejos de escribir una letra entre pocos, "íbamos grado por grado, buscando verso por verso. Capaz que un quinto escribía la primera estrofa, el otro agregaba dos versos y así íbamos armando una canción que tuviera sentido. Pero la idea era ser lo más fiel posible a lo que ellos querían decir, para que cuando la escucharan sintieran ese sentido de pertenencia", agregó Matías.

Ya recorre las redes y promete hacerse viral

"Acá en Romagnoli, en la 86, todos alentamos, se siente otra vez", dice en una parte, dejando en claro el fuerte arraigo de los chicos con la escuela. En otra de las estrofas más simpáticas, entonan: "Queremos la copa una vez más, aunque en bicicleta la tengamos que ir a buscar".

La obra ya circula en los grupos de chat del colegio, en las redes sociales y promete llegar lejos. ¿La oíra Messi? Pase lo que pase, felicitaciones chicos. ¡De diez!