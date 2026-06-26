Ipross amplía fuertemente la cobertura en prótesis y medicamentos

En algunos medicamentos, la obra social Ipross elevará su cobertura al 100% del costo. En otros, pasará del 50% al 80% del valor.

En un encuentro clave orientado a fortalecer el sistema de salud provincial, el gobernador Alberto Weretilneck recibió a la Presidenta del Instituto de Planificación y Promoción de la Solución Social ( Ipross ), Ivana Porro . Durante la reunión, las autoridades provinciales repasaron de forma detallada las acciones, prestaciones y esquemas de acompañamiento que la obra social viene ejecutando, con el firme objetivo de optimizar el servicio y asegurar respuestas eficientes a las familias rionegrinas.

En este marco, se concretó el anuncio de una sustancial ampliación en las coberturas de prótesis, material quirúrgico y medicamentos.

La medida implementada por el gobierno de Río Negro introduce cambios significativos en los porcentajes de financiamiento de insumos médicos de alta necesidad. A partir de esta decisión política e institucional, la obra social provincial pasará a cubrir el 100% del material quirúrgico y las prótesis de origen nacional, un beneficio que hasta el momento contaba con una cobertura del 70%.

Asimismo, la reestructuración del esquema prestacional contempla un incremento importante para los insumos importados. En este rubro, la cobertura pasará del 50% al 80%, mitigando de esta manera el impacto económico directo sobre los afiliados que requieran este tipo de elementos específicos.

ipross

Ampliación del vademécum y medicamentos crónicos

Además de las mejoras aplicadas al área quirúrgica, Ipross incorporará nuevos medicamentos al vademécum institucional. Esta actualización está dirigida especialmente a robustecer la atención de las patologías crónicas, permitiendo que los tratamientos incluidos en dichos planes dispongan de coberturas de hasta el 70%, aliviando de forma sostenida el presupuesto de los pacientes con diagnósticos de largo tratamiento.

Weretilneck, enfatizó la relevancia de este paquete de medidas para los usuarios del sistema de salud estatal, destacando que esta decisión “mejora nuestra obra social y brinda más respuestas a las y los afiliados cuando más lo necesitan”.

Por su parte, la titular de la obra social, Ivana Porro, expresó su conformidad respecto de los acuerdos alcanzados y el rumbo de la gestión prestacional: “Estamos muy contentos, porque es en beneficio de nuestros afiliados. Seguiremos trabajando para acompañarlos, garantizar el mejor servicio y ampliar las coberturas”, completó.