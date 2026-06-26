Policiales LMCipolletti crimen Crimen en barrio Managua: realizan allanamientos en busca del autor y el arma

La Policía y la Fiscalía de Cipolletti buscan dar con el sospechoso del crimen de Agustín Flores y el arma utilizada en el ataque. Se realizaron al menos tres operativos. + Agregar LMCipolletti.com en







La Fiscalía y la Policía realizaron tres allanamientos para avanzar en la investigación del crimen del barrio Managua. Estefania Petrella

La investigación por el homicidio de Agustín Flores, de 20 años, derivó en al menos tres allanamientos durante la mañana de este viernes. La Policía busca a un sospechoso y el arma de fuego utilizada en el crimen.





El joven fue asesinado de un disparo en la cabeza durante la madrugada de este viernes, alrededor de la 1, en inmediaciones de calle Jorge Newbery al 1800, en el barrio Villarino de Cipolletti.

Durante la mañana, la Fiscalía de turno a cargo de Diego Vázquez, el fiscal Santiago Márquez Gauna, y la Policía realizaron tres allanamientos simultáneos en el marco de la causa. En los procedimientos intervienen la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Regional Quinta, con el objetivo de reunir pruebas e identificar a los responsables del crimen.





Según trascendió, uno de los allanamientos se llevó a cabo en la calle Dante Alighieri. Hasta el momento, los investigadores no oficializaron el resultado de los operativos.

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