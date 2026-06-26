Crimen en barrio Managua: realizan allanamientos en busca del autor y el arma
La Policía y la Fiscalía de Cipolletti buscan dar con el sospechoso del crimen de Agustín Flores y el arma utilizada en el ataque. Se realizaron al menos tres operativos.
La investigación por el homicidio de Agustín Flores, de 20 años, derivó en al menos tres allanamientos durante la mañana de este viernes. La Policía busca a un sospechoso y el arma de fuego utilizada en el crimen.
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Durante la mañana, la Fiscalía de turno a cargo de Diego Vázquez, el fiscal Santiago Márquez Gauna, y la Policía realizaron tres allanamientos simultáneos en el marco de la causa. En los procedimientos intervienen la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Regional Quinta, con el objetivo de reunir pruebas e identificar a los responsables del crimen.
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