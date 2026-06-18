Comenzó el juicio por el crimen de un joven en el barrio 2 de Febrero: una venganza como principal teoría

Se inició el juicio por el crimen ocurrido en 2022. La acusación indica que José Lagos mató de cuatro balazos a la víctima.

José Lagos, en primer lugar en la foto, está acusado de haber asesinado a tiros a Nahuel Vera, en un hecho ocurrido a fines de 2022 en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti.

Comenzó este jueves en los tribunales de Cipolletti el juicio oral y público por el homicidio de Nahuel Vera, por el que está acusado José Rosamel Lagos por el delito de "homicidio agravado por alevosía".

En el arranque de la audiencia, el fiscal del caso, Martín Pezzetta , indicó que el hecho ocurrido en diciembre de 2022 en el barrio 2 de Febrero se puede calificar bajo el lema de “justicia por mano propia ”.

Agregó que la víctima y el imputado se conocían porque eran del mismo barrio y tenían personas afines, y que la motivación y la mecánica del hecho va a quedar demostrada a través de las diferentes testimoniales, principalmente dos entrevistas de cámara Gesell.

El fiscal agregó que varios de los testigos pudieron brindar información debido al contexto: era verano y previo a las fiestas, por lo que había gente en la calle.

Juicio Nahuel Vera 3

“Vamos a probar el hecho con la calificación penal que hemos solicitado, que el imputado es el autor del homicidio de Nahuel Vera portando un arma de fuego de uso prohibido”, aseguró Pezzetta. La abogada que conforma la querella en representación del padre de la víctima adhirió a todo lo expuesto por el fiscal.

Por su lado, el abogado particular cuestionó la información aportada por las entrevistas de cámaras Gesell y los datos aportados, diciendo que son datos vagos. Añadió que los relatos obtenidos allí no tienen la certeza necesaria.

El debate está previsto que se extienda por cuatro jornadas, programada su finalización el 23 de junio próximo. Se esperan las declaraciones de una veintena de personas entre testigos, familiares, oficiales de la policía que participaron del procedimiento al momento del hecho y expertos que analizaron las pruebas.

Artero ataque a balazos en el piso

Según la formulación de cargos, el hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2022, entre las 16 y las 17 horas aproximadamente, en el barrio 2 de Febrero. En esas circunstancias de tiempo y lugar, el imputado Lagos, mientras su hijo menor de edad peleaba a golpes de puño con Nahuel Vera en la vía pública, le efectuó cuatro disparos a la víctima.

Dicho ataque habría sido realizado aprovechando el factor sorpresa, cuando la víctima estaba en el piso, utilizando para ello un arma de fuego calibre 9 milímetros y una escopeta.

En un primer momento le disparó en la cara, ingresando el proyectil en región maxilar izquierda, para luego (una vez la víctima se hallaba en el piso), disparar desde atrás en tres ocasiones a corta distancia y asegurando su ejecución, impactando dos proyectiles en zona escapular derecha y uno en zona lateral del hemitórax inferior izquierdo.

A raíz de las lesiones sufridas, Nahuel Vera falleció en el lugar. La calificación penal es de "homicidio agravado por alevosía" en concurso ideal con "portación ilegal de arma de guerra", siendo responsable a título de autor.