Cómo sigue la pareja del hombre que murió en el barrio San Pablo

Tras conocerse el fallecimiento de un hombre de 75 años y el traslado de una mujer herida al hospital local, se conoció cómo es su estado de salud

La mujer con la que residía en un edificio de departamentos ubicado en la calle Río Santiago resultó herida y fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de la localidad.

La mujer con la que residía en un edificio de departamentos ubicado en la calle Río Santiago resultó herida y fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de la localidad.

Un notable operativo policial se desarrolló desde el mediodía de este martes en el barrio San Pablo de Cipolletti a raíz del fallecimiento de un vecino mayor .

La mujer con la que residía en un edificio de departamentos ubicado en la calle Río Santiago resultó herida y fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de la localidad.

En diálogo con LM Cipolletti , el Jefe de la Comisaría 4° de Cipolletti , el comisario Diego Domínguez comentó que la señora tendría "excoriaciones leves". Además, permanece en estado de observación con atención médica y contención para también ser evaluada en términos de salud mental considerando la situación en la que se la encontró.

Según se pudo confirmar, la pareja no contaba con familiares ni allegados en el país.

La principal hipótesis

Trascendió que hasta el momento los investigadores excluían la participación de terceros, por lo que se presumía que el fatal desenlace habría sido producto de una autoagresión provocada con un objeto cortante.

La hipótesis sostiene que la mujer habría intentado intervenir, y allí habría resultado herida. De todos modos, se aclaró que no es una conclusión terminante, y que todo depende de los resultados de la pesquisa que se puso en marcha. En este sentido, personal policial descartó la existencia de denuncias por violencia de género.

Para arribar a mayores certezas, se esperará el informe que brinde el Ministerio Público Fiscal luego de la realización de la autopsia en la Morgue Judicial de General Roca.

Un operativo que sorprendió a los vecinos

Efectivos de la Comisaría Cuarta habían cortado la circulación vehicular de la calle Río Santiago entre San Martín y Rodolfo Walsh. Ese tramo había sido acordonado y solo permitían el acceso a los vecinos que tienen residencia en el lugar. El mismo edificio donde ocurrió el incidente también había sido delimitado con cintas de precaución.

El edificio donde falleció el hombre mayor. Policía y Fiscalía trabaja en el lugar. Integrantes del Gabinete de Criminalística realizaban pericias.

Se pudo observar que se encontraba el fiscal de turno Guillermo Ibáñez acompañado por la adjunta Julieta Della Cha.

En tanto que los integrantes del Gabinete de Criminalística, vestidos con overoles blancos y guantes, ingresaron al inmueble para iniciar los trabajos periciales de rigor.

Los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por el gran despliegue de uniformados. Un comerciante cercano consultado por LM Cipolletti indicó que no se observaron movimientos sospechosos ni tampoco gritos que le hicieran pensar que había ocurrido un evento trágico.