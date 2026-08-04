La buscaban en Jujuy desde 2019 y apareció en Cipolletti: el sorpresivo operativo que comenzó en Puente 83

El llamativo caso del vehículo que fue reportado como robado en Jujuy y apareció en el Alto Valle. Tenía pedido de secuestro vigente desde 2019.

Los efectivos interceptaron la ca mioneta en la intersección de Roberto Abel y Confluencia. Foto: Gentileza.

Los efectivos interceptaron la ca mioneta en la intersección de Roberto Abel y Confluencia. Foto: Gentileza.

La tecnología de última generación aplicada en las lecturas de patentes permitió detectar una camioneta con pedido de secuestro vigente desde 2019. El operativo activado con gran agilidad permitió la coordinación del operativo que terminó con una camioneta secuestrada .

La intervención coordinada por el 911 RN Emergencias y el trabajo policial posibilitaron localizar el vehículo y ponerlo a disposición de la Justicia.

El procedimiento comenzó cuando el sistema de lectura automática de patentes (LPR, por sus siglas en inglés), integrado a las herramientas tecnológicas del 911 RN Emergencias, detectó el paso de una camioneta Ford Ranger por el Puente 83 , en sentido Fernández Oro-Cipolletti .

Tras el cruce automático con las bases de datos disponibles, el sistema identificó que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de Jujuy desde 2019. La alerta fue comunicada de inmediato al personal de la Comisaría 4° de Cipolletti, que inició un operativo para localizar el rodado.

La Policía de Río Negro logró interceptar a dos vehículos que transitaban por el Alto Valle con pedidos vigentes de secuestro.

Como resultado de las tareas de búsqueda, los efectivos interceptaron la camioneta en la intersección de Roberto Abel y Confluencia. Allí identificaron al conductor y realizaron las verificaciones correspondientes, confirmando la medida judicial vigente.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría 4°, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que había solicitado el secuestro, mientras continuaron las actuaciones de rigor.

En San Antonio Oste: fue al boliche, dejó la llave puesta en la camioneta y se la robaron

Lo que parecía una salida más terminó de la peor manera para un vecino de San Antonio Oeste. Un hombre de 44 años denunció que le habían robado su camioneta Tata Telecoline, que había dejado estacionada sobre la esquina de 9 de Julio e Irigoyen.

Según informó a la Policía, el vehículo había quedado sin medidas de seguridad y con la llave colocada. En esa zona funcionan dos conocidos boliches y, de acuerdo con la investigación, el propietario permaneció allí durante varias horas antes de advertir el robo.

El 911 reconstruyó el recorrido del vehículo

La denuncia fue realizada cerca de las 5:20 de la madrugada y, de inmediato, la Policía difundió las características de la camioneta a toda la red policial.

Pocos minutos después, operadores del RN Emergencias 911 detectaron el ingreso del vehículo a Las Grutas gracias al seguimiento realizado con cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir el recorrido del rodado tras el robo.

Lo interceptaron en Las Grutas

Con esa información, efectivos de la Comisaría 29° que realizaban patrullajes preventivos localizaron la camioneta y lograron interceptarla.

Al volante iba un hombre de 31 años, también oriundo de San Antonio Oeste, quien no pudo justificar por qué conducía el vehículo y fue aprehendido en el lugar.

El sospechoso quedó detenido

La Fiscalía de turno ordenó la detención del hombre por el delito de hurto de vehículo dejado en la vía pública.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 10° de San Antonio Oeste, mientras que la camioneta pudo ser recuperada por la Policía.