ARSA denunció un ataque vandálico en la toma de captación de agua de Cipolletti

Aguas Rionegrinas registró un nuevo acto de vandalismo en Cipolletti que afectó el normal funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable y provocó una baja de presión en el servicio.

A primera hora de la jornada del lunes, personal técnico del servicio en la ciudad de Cipolletti se dirigió a la captación tras detectar una anomalía en el ingreso del caudal de agua.

En el lugar, la cuadrilla constató que las bombas de extracción se encontraban obstruidas por troncos de gran tamaño. Por las dimensiones de los elementos hallados, se descarta que hayan ingresado de manera regular, lo que confirma la intervención deliberada de terceros.

Ante esta situación, los operarios procedieron de inmediato a la extracción de los elementos y se abocaron a verificar el estado general de los equipos de bombeo para descartar fallas mecánicas o roturas.

Desde la empresa repudiaron enfáticamente este tipo de acciones que atentan contra la prestación de un servicio esencial y perjudican de manera directa a toda la comunidad.

Actualmente, el personal se encuentra trabajando para normalizar la prestación con la mayor celeridad posible. Se prevé que los niveles de presión en la red se irán regularizando paulatinamente en el transcurso del día; en caso de que aún no haya retornado a su curso habitual.

Fue adrede: la hipótesis de Aguas Rionegrinas

En una maniobra que generó indignación, Aguas Rionegrinas denunció un nuevo ataque contra la infraestructura que abastece de agua potable a Cipolletti. Durante la mañana de este lunes, los técnicos detectaron una anomalía en el ingreso del caudal y, al llegar a la zona de captación, se encontraron con una escena tan llamativa como preocupante: las bombas estaban bloqueadas por troncos de gran tamaño colocados de manera intencional.

Según informó la empresa, por el tamaño de los elementos encontrados es imposible que hayan llegado hasta ese lugar de forma natural. Todo indica que fueron arrojados deliberadamente para obstruir el funcionamiento de las bombas, afectando un servicio esencial del que dependen miles de familias.

La consecuencia fue inmediata. El sabotaje provocó una disminución en la presión del agua potable en distintos sectores de la ciudad y obligó a movilizar de urgencia a las cuadrillas de Aguas Rionegrinas. Los operarios retiraron los troncos y comenzaron a inspeccionar los equipos para comprobar que la maniobra no hubiera provocado daños mecánicos o roturas de mayor gravedad.

Desde la empresa repudiaron enérgicamente el episodio y advirtieron que este tipo de hechos no solo ponen en riesgo la infraestructura pública, sino que también perjudican directamente a todos los usuarios. "Son acciones que atentan contra la prestación de un servicio esencial", remarcaron desde la prestataria.

Por dudas o consultas está disponible la línea gratuita de ARSA: 0800-999-24827 y también está activa la línea de whatsapp 2920- 402808.

Obra de Aguas Rionegrinas. Foto: Antonio Spagnuolo

Extendieron los cortes de calles por obras de ARSA: Qué calles afecta

La Municipalidad de Cipolletti recuerda que hasta el miércoles 5 de agosto permanecerá cortada la circulación en calle Alem, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, por trabajos de recambio de un colector cloacal a cargo de Aguas Rionegrinas.En principio, la interrupción del tránsito estaba prevista solo hasta el fin de semana.

Las tareas se enmarcan en el recambio de un colector cloacal de 400 mm de diámetro, en el tramo mencionado.

Se informó a la comunidad que hay personal de tránsito en el lugar para ordenar la circulación y realizar tareas de prevención. Por este motivo, se recomienda utilizar vías alternativas y circular con precaución.

Obra de Aguas Rionegrinas. Foto: Antonio Spagnuolo

Mejoras en la infraestructura y el servicio

Desde ARSA explicaron que la obra forma parte de un plan integral de mejoramiento del sistema cloacal en Cipolletti. El objetivo es optimizar el funcionamiento del servicio y prevenir fallas estructurales en sectores críticos de la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca no solo reemplazar infraestructura deteriorada, sino también acompañar el crecimiento urbano y la demanda creciente de servicios básicos. La renovación de colectores resulta clave para evitar colapsos y desbordes.