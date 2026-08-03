En Cipolletti, las pymes podrán aprender a reducir el costo de la energía: cómo participar

Habrá una jornada gratuita sobre eficiencia energética con expertos, organismos nacionales y empresas. Ya está abierta la inscripción.

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 20 de agosto. Foto: Gentileza.

El próximo jueves 20 de agosto , la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro realizará en Cipolletti la jornada " Optimización Energética para pymes " , un encuentro pensado para acercar herramientas que permitan a las pequeñas y medianas empresas reducir el consumo de energía, bajar costos y mejorar su competitividad.

La actividad se desarrollará en la sede de la Secretaría, ubicada en Los Arrayanes y Los Sauces , y reunirá a empresas del sector energético con pymes interesadas en incorporar soluciones más eficientes para sus procesos productivos.

Durante la jornada se presentarán alternativas vinculadas con:

Generación distribuida.

Diagnósticos energéticos.

Sistemas de almacenamiento con baterías.

El objetivo es que las empresas puedan analizar sus consumos, detectar oportunidades de ahorro, planificar inversiones y acceder a tecnologías que mejoren su eficiencia.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia para acompañar al sector productivo con herramientas concretas que impulsen un desarrollo más sustentable.

Participarán organismos y especialistas

El encuentro contará con la presencia de funcionarios de la provincia de Córdoba, quienes compartirán la experiencia y el modelo de eficiencia energética que aplican en esa jurisdicción.

También participarán representantes del INTI, CAMMESA, EDERSA, el EPRE, GENNEIA y autoridades provinciales y nacionales vinculadas al sector energético.

Convocan a empresas que ofrecen soluciones

Además de las pymes, la convocatoria está dirigida a empresas que comercializan productos o brindan servicios relacionados con la eficiencia energética.

Quienes se inscriban podrán contar con un stand para exhibir sus soluciones, establecer contacto directo con potenciales clientes y generar nuevas oportunidades de negocio.

Cómo inscribirse

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa para facilitar la organización del evento y la distribución de los espacios.

El encuentro se realizará el 20 de agosto en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente, en Los Arrayanes y Los Sauces de Cipolletti. El formulario de inscripción ya se encuentra habilitado para empresas y pymes interesadas.