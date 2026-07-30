Cipolletti recibirá a jóvenes de toda la provincia en un foro para debatir el futuro de Río Negro

Habrá paneles sobre inteligencia artificial, energía, turismo, salud y política. La participación será gratuita para jóvenes de 18 a 30 años.

Se desarrollará el 15 y 16 de agosto y estará destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años. Foto: Gentileza.

Cipolletti será sede del primer Foro de la Juventud Rionegrina , un encuentro que reunirá a jóvenes de distintos puntos de la provincia para debatir ideas, compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Río Negro.

La actividad, impulsada por el Centro de Estudiantes de Río Negro en Buenos Aires (CERNEBA) , se desarrollará el 15 y 16 de agosto y estará destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años .

Durante las dos jornadas se llevarán adelante paneles, talleres y mesas de debate sobre algunos de los temas que marcan la agenda actual y el futuro de la provincia.

Entre ellos se destacan la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la energía, la producción regional, el turismo, la salud, la educación, la política y la gestión pública. También habrá un espacio dedicado a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Además, el foro contará con stands institucionales, actividades de vinculación y un sector especialmente destinado a proyectos y emprendimientos impulsados por jóvenes.

Participarán referentes de empresas e instituciones

El encuentro contará con la presencia de representantes de INVAP, YPF Gas, Pan American Energy (PAE) y VMOS, además de referentes provinciales vinculados con la salud, la educación y la producción, quienes compartirán sus experiencias con los asistentes.

El secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, destacó que el foro busca que "las juventudes se encuentren, sean escuchadas y construyan miradas colectivas sobre los desafíos que vienen".

Por su parte, la secretaria de Juventud, Milagros Calvo, afirmó que estos espacios son fundamentales para conocer las inquietudes de las nuevas generaciones y generar políticas que les permitan capacitarse, vincularse y proyectar su futuro en Río Negro.

Cómo participar

La participación será libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa. El foro está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años y es organizado por CERNEBA con el acompañamiento de instituciones y organizaciones comprometidas con el desarrollo y la participación juvenil.

La expectativa de los organizadores es que este primer encuentro se convierta en un espacio de referencia para que las nuevas generaciones aporten ideas y propuestas sobre el futuro de Río Negro.