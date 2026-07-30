Escapó en moto de un control, embistió a un policía y lo arrastró varios metros: Qué pena acordó en la Justicia

Ocurrió el año pasado en el barrio Anai Mapu. El efectivo sufrió heridas leves. El motociclista admitió su culpa en un juicio abreviado y consensuó un castigo.

Personal de la Comisaría 45 realizaba un operativo en el barrio Anai Mapu cuando un motociclista intentó huir.

Un motociclista que embistió y arrastró varios metros a un policía que participaba en un operativo en el barrio Anai Mapu de Cipolletti y le provocó heridas, fue acusado de haber cometido el delito de “atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones leves agravadas”.

El incidente se produjo la madrugada del 10 de agosto de 2025, alrededor de la 1:30, cuando efectivos de la Comisaría 45 pusieron en marcha un procedimiento por un presunto hecho delictivo denunciado al 911.

Los efectivos se habían apostado en un sector de la calle Valcheta y al advertir la aproximación a toda velocidad de una moto Honda XR190 sin patente que circulaba en dirección a la avenida circunvalación Juan Domingo Perón, le ordenaron al conductor que se detuviera, pero el sujeto ignoró las señales, aceleró y atropelló al cabo Ricardo Chagumil .

El impacto fue violento, dado que el uniformado fue arrastrado un largo tramo en la calle, hasta caer ambos al suelo, junto al rodado.

Las lesiones que sufrió el policía

Como consecuencia del golpe, el uniformado sufrió "traumatismo en ambas rodillas" y traumatismos en miembros inferior y superior derecho, certificados por profesionales médicos que lo asistieron en el hospital y en una clínica privada donde fue derivado.

La causa judicial reunió pruebas que incriminaban al acusado, identificado como Facundo Ezequiel Delgado. Se destacó el testimonio de la víctima y otros efectivos que intervinieron en el procedimiento, las declaraciones de los médicos que lo atendieron y de los integrantes del Gabinete de Criminalística que llevaron a cabo los trabajos periciales en el lugar.

En una audiencia efectuada semanas atrás la fiscal Alejandra Altamira le informó al juez Julio César Sueldo que había consensuado con la defensora Oficial Silvana Ayenao cerrar el expediente mediante un juicio abreviado, que un mecanismo legal que requiere la confesión del imputado a cambio de recibir un castigo atenuado.

La funcionaria destacó que la propuesta, factible por la carencia de antecedentes computables por parte de Delgado, establecía imponerle una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional, que le permitía seguir en libertad, con el cumplimiento de pautas de conductas por el término de dos años.

Pautas de comportamiento

Entre las reglas de comportamiento propuestas, se le ordenaba Delgado mantener domicilio, no cometer nuevo delito, no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas sobre todo en lugar público, y presentarse cada tres meses en el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados (IAPL), a partir de septiembre próximo.

La defensora Ayenao aceptó el ofrecimiento. Dijo que los hechos estaban probados y estaba conforme con calificación, monto y modalidad de pena. Delgado también brindó su consentimiento, con lo cual quedó asentado que admitió su culpabilidad.

El juez Sueldo también avaló el acercamiento logrado por las partes y dictó el fallo en los términos planteados. Destacó que además de la confesión del imputado, la prueba expuesta por la Fiscalía y no objetada por la defensa “acreditan integralmente” su culpabilidad.

En el fallo aclaró que el condenado también deberá abonar las costas del proceso. También le advierte que en caso de incumplimiento de las reglas señaladas, le revocarán la condicionalidad de la sentencia y la deberá cumplir tras las rejas.