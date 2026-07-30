Acusan a un policía de abusar de una compañera en una comisaría del Alto Valle, pero él lo niega

Es un sargento a quien lo acusan de manosear a la uniformada. El hombre aseguró que es inocente y su abogado sostuvo que tienen otra teoría de los hechos.

La denuncia por abuso sexual la presentó una policía de Villa Manzano. Acusó a un compañero de mayor jerarquía.

Un sargento de la Policía de Río Negro fue imputado por el delito de abuso sexual agravado tras la denuncia presentada por una mujer empleada de la misma fuerza. Como resultado, quedó habilitada la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal adjunta de Cinco Saltos , Daniela Ramírez, acusó formalmente al efectivo como autor del delito. La acusación contempla el agravante por tratarse de un miembro de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.

Según relató la fiscal, el hecho ocurrió el pasado 22 de enero alrededor de las 18:40 en la Comisaría 44 de Villa Manzano , la localidad ubicada al norte del Alto Valle que pertenece al municipio de Campo Grande.

La acusación indica que el imputado abordó a la víctima por la espalda en el sector de descanso del personal, conocido como "la cuadra", y la abusó mediante tocamientos sin su consentimiento y valiéndose de su posición de autoridad.

Para sustentar la imputación, la fiscalía presentó como prueba la denuncia de la víctima, informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), pericias del Gabinete de Criminalística y testimonios de otros policías de la unidad.

La defensa particular a cargo del abogado Matías Stiep no objetó la descripción de los hechos ni la calificación legal. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

El acusado desmiente la acusación

El abogado defensor Matías Stiep no planteó objeciones respecto a la acusación en la audiencia de la víspera, aunque aclaró ante una consulta de LMCipolletti que el policía niega lo aseverado por su compañera, y que lo planteará formalmente en las próximas instancias de la causa.

“Los planteos defensivos que tenemos no son propios de este momento procesal, donde se pueden discutir muy pocas cosas, pero sí que tenemos una teoría del caso que apunta a la inexistencia del hecho imputado”, expresó.

Precisó que desde su lugar de defensa desarrollará a partir de ahora una investigación con la que intentará demostrar la inocencia del acusado, quien en la audiencia hizo uso de la palabra y expresó que no pasó el hecho el incidente que le enrostran.

Una causa similar fue a la Justicia Laboral

En enero de este año se conoció un caso similar ocurrido en una comisaría de la misma región del Alto Valle, donde también una joven policía denunció a un superior por acosarla y manosearla.

La presentación dio inicio a una causa comprendida en lo que establece la Ley provincial 26485, que regula la “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”, por lo que fue elevada al Juzgado de Paz de Campo Grande.

Por lo “pormenorizado”, el testimonio fue relevante para para la jueza Subrogante Marta Fuentes, por lo que se consideró que se advierte “con claridad una situación de acoso sexual y violencia de género en el ámbito laboral, caracterizada por conductas de intimidación y contacto físico no consentido”.

No obstante, la jueza aclaró que al analizar la competencia observó la existencia de una acordada el Superior Tribunal de Justicia que limita la intervención de la Justicia de Paz en situaciones que correspondan a otro fuero.

Y en este caso advirtió que la vigencia de la Ley Laboral 5631, que en su Artículo 72 establece un “procedimiento sumarísimo, específico y urgente para casos de violencia y acoso laboral”, por lo que deben intervenir en forma “exclusiva de las Cámaras del Trabajo”.