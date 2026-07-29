Condenaron a una mujer por tener imágenes de abuso infantil y queda presa en su casa

La habían allanado por una causa por drogas y le encontraron un teléfono con videos y fotos que la incriminaron. Admtitió su culpa en un juicio abreviado.

La mujer condenada era investigada por una causa de drogas y encontraron cientos de imágenes de abuso infantil en un teléfono.

Una mujer fue condenada a seis meses de prisión efectiva por tenencia de material de abuso sexual infantil. La pena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica debido a su estado de salud.

El hecho se descubrió en abril de 2023, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda de la imputada en la localidad de Catriel en el marco de una causa federal por drogas. Durante el operativo, dispuesto por el Juzgado Federal de General Roca , el personal policial secuestró el teléfono celular de la mujer para investigar su contenido .

La División de Pericias Telefónicas de la Policía Federal analizó el dispositivo secuestrado y halló un total de 169 videos y dos imágenes con material de abuso sexual infantil con víctimas menores de 13 años. Las pericias confirmaron que los archivos estaban vinculados a enlaces de la red de mensajería Telegram.

Ya cumple una pena domiciliaria

Durante la audiencia celebrada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal Analía Díaz detalló las pruebas recopiladas y recordó que la acusada ya cuenta con antecedentes penales y cumple actualmente una condena domiciliaria por una causa federal desde el mes de abril.

El abogado defensor Ángelo Zamataro Amaranto no objetó la acusación ni la calificación legal de los hechos. Por su parte, la mujer admitió formalmente su responsabilidad penal en el hecho investigado.

La jueza María Florencia Caruso Martín resolvió condenar a la mujer con la pena solicitada por la parte acusadora -seis meses de prisión efectiva de ejecución domiciliaria-, con la renuncia de los plazos procesales y la colocación del dispositivo de control, sumado al oficio al Juzgado Federal para proceder a la unificación de pena dado que debe realizarlo el organismo que aplicó la pena mayor.

El caso que conmovió al país

La condena a seis años de prisión impuesta a Emiliano Gatti, ex periodista y conductor del Canal 10 de Televisión de Río Negro por un delito similar enrostrado a la mujer de Catriel (con el agravante que le sumaron la facilitación de imágenes de abuso sexual infantil) , fue uno de los casos más resonantes juzgados en la provincia que tuvo impacto nacional.

Gatti, quien conducía el noticiero y programas de carácter solidario en la emisora estatal provincial, fue sentenciado el 16 de septiembre de 2024 y el 5 de diciembre la pena fue confirmada por el Tribunal de Impugnación. Luego, el 17 de febrero el mismo tribunal declaró inadmisible la impugnación extraordinaria y el miércoles 19 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia rechazó “sin sustanciación, la queja”.

Por ese motivo sin bien concluyó esa última audiencia se ordenó la inmediata detención de Gatti, quien se encuentra cumpliendo la sanción impuesta.

La investigación comenzó en el área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese equipo realizó una pesquisa en las plataformas ICACCOPS y CPS para detectar usuarios que compartieron material de abuso sexual infantil.

La información relativa a los implicados con domicilio en la provincia de Río Negro llegó a través de la Red 24/7, que se dedica a la persecución de casos de distribución de material de abuso infantil, y así se activó el protocolo de investigación local, que finalizó con el allanamiento del 15 de noviembre de 2022 en la vivienda del acusado.