Megaoperativo narco en Cipolletti con el secuestro de drogas, dinero y armas: dónde fueron los allanamientos

Varias personas fueron detenidas. La Policía destacó que descabezaron una organización que operaba en distintos barrios. Una denuncia al 0800-DROGAS aceleró la investigación.

La Policía rionegrina realizó un nuevo megaoperativo narco en Cipolletti con el logró desarticular varios puntos de venta de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la ciudad, destacaron desde la fuerza.

Como resultado, secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego y una importante suma de dinero en efectivo en pesos y dólares.

El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación que se extendió por cuatro meses, se allanaron seis domicilios ubicados en los barrios 1200 Viviendas , Don Bosco y la toma “La Esperanza” , cercana al Anai Mapu, lo que permitió constatar la tenencia de drogas ilegales y elementos vinculados a su comercialización, precisaron las fuentes.

Cómo se inició la investigación

Las pesquisas se iniciaron a partir de informes de efectivos de la unidad policial y se robustecieron con denuncias anónimas realizadas a la línea 0800-Drogas de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC).

Estas tareas fueron supervisadas por el Ministerio Público Fiscal Federal de General Roca, a cargo de Sebastián Gallardo, quien, una vez reunidas las pruebas suficientes, solicitó las órdenes de allanamiento al Juez Federal de Garantías, Hugo Horacio Greca.

El resultado de los allanamientos fue contundente: se secuestraron más de 2.7 millones de pesos en efectivo y dólares estadounidenses, cantidades no especificadas de marihuana y clorhidrato de cocaína compacta, más de 100 gramos de metanfetaminas, balanzas de precisión, dos armas de fuego calibre 22 (una larga y otra corta, ambas con numeración suprimida), un arma de fabricación casera (conocida como tumbera) una contadora de dinero, más de 15 teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Varios detenidos e imputados

La totalidad de las principales personas investigadas fueron trasladados a la sede de la Delegación de Toxicomanías para ser notificados formalmente y se les tomaron las fichas correspondientes por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Además, tres de los imputados fueron notificados por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego.

El operativo simultáneo incluyó un enorme despliegue de uniformados de distintas unidades. Participó de personal de las Delegaciones de Toxicomanías de Cipolletti, Allen, General Roca, y las divisiones de Toxicomanías de Villa Regina y Catriel.

También colaboró el Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) y la Sección Canes detectores de narcóticos de Allen, "lo que subraya la magnitud y la coordinación del esfuerzo policial para desmantelar estas redes de narcotráfico en la región", se enfatizó.