Megaoperativo narco en el Alto Valle: millonario secuestro de drogas, dinero y vehículos

Más de 100 policías de Río Negro realizaron allanamientos en Cipolletti y en el lago Mari Menuco. Hay diez acusados. Además de la causa por drogas los imputan por lavados de activos.

Decenas de policías participaron en el megaoperativo narco efectuado el sábado en domicilios de Cipolletti y la región. Diez personas quedaron imputadas. Foto: Gentileza.

En un sorprendente despliegue encabezado por el área de Toxicomanía y Leyes Especiales con la participó más de un centenar efectivos de distintas dependencias de la región portando escudos y armas largas , la Policía rionegrina informó que logró desactivar dos organizaciones delictivas que se dedicaban a la venta de drogas.

El procedimiento, que por su magnitud se denominó " Operativo Newbery" , incluyó numerosos allanamientos en forma simultánea en inmuebles de Cipolletti y de otros puntos de la región, incluída la provincia del Neuquén . Como resultado se produjo el secuestro de cocaína , marihuana , más de $ 10.500.000 en efectivo y una decena de vehículos de distintos tamaños y modelos.

Mientras que diez personas resultaron imputadas y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de General Roca, acusadas de violar la Ley Nacional N° 23.737 (de Estupefacientes) y por infracción al Artículo 303 del Código Penal de la Nación, correspondiente al delito de Lavado de Activos.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida en el 0800-DROGAS. El dato puso en marcha una investigación que se extendió a lo largo de un año, lapso en el que se realizaron diversas tareas de inteligencia que permitieron corroborar lo manifestado. Se presume que los sospechosos integraban dos organizaciones narco que tenían vinculaciones entre sí.

Cómo se organizó el procedimiento

Desde la jefatura de la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales cipoleña destacaron que el operativo culminó con resultados “altamente positivos en materia de seguridad y desarticulación de organizaciones criminales”.

Precisaron que, tras recibir el llamado anónimo, cerca de un año atrás, el personal especializado inició tareas investigativas como inteligencia criminal, vigilancia y seguimiento, logrando reunir pruebas suficientes que permitieron solicitar y obtener las correspondientes órdenes judiciales”.

Con los indicios recabados, el Ministerio Público Fiscal de General Roca – Área Casos Sencillos, bajo la intervención del Fiscal Francisco Iglesia Frezzini, perteneciente al Área de Investigación y Litigio, habilitó la operación policial que se hizo este sábado.

Operativo drogas J Newvery 6

El operativo consistió en la realización 13 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Cipolletti, algunos ubicados en el barrio Don Bosco y en planes de viviendas, como también un inmueble ubicado en zona residencial de Lago Mari Menuco, en la provincia del Neuquén.

El despliegue, coordinado por la Delegación provincial, movilizó a cerca de 120 efectivos de unidades de toda la región, como de Viedma, Los Menucos, Lamarque, Villa Regina, General Roca y Allen. También intervino el COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- y la División Canes de Allen. En esa labor se destacó la labor del perro detector de estupefacientes “Máximo”, cuyo accionar resultó “fundamental para la detección de sustancias ocultas”.

A bordo de una decena de vehículos, el personal se concentró previamente en un complejo de la zona rural, donde se coordinaron los movimientos a seguir.

Según lo informado, en varias de las propiedades irrumpieron sorpresivamente forzando las aberturas con arietes. Mientras que en otro de los lugares situado fuera de la zona céntrica arrancaron un pesado portón un cable atado a una camioneta.

Drogas, dinero, armas y vehículos

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro sustancias estupefacientes, entre ellas clorhidrato de cocaína y marihuana -en cantidades no precisadas, las que se encontraban “destinadas a la comercialización bajo la modalidad de narcomenudeo”, precisaron las fuentes.

Asimismo, se procedió al secuestro de una suma aproximada de $10.500.000 en efectivo, dinero presumiblemente proveniente de la actividad ilícita investigada. También fueron incautados teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y distribución de sustancias una decena de vehículos, entre ellos de alta gama que, se presume, eran utilizados por los involucrados para el desarrollo de las maniobras delictivas.

Entre ellos un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10, una Toyota Hilux, una Ford 150, un Fiat Cronos, un Volkswagen Tera, dos Renault Sandero, un utilitario Peugeot Berlino y una moto.

Operativo drogas J Newvery 4

Desde la dependencia policial se resaltó que la redada permitió la desarticulación de dos “organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de estupefacientes en la región”.

Diez personas resultaron imputadas, sospechadas de integrarlas. Quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Roca donde les notificaron que se encuentran involucrados en una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 (que sanciona la tenencia y venta de estupefacientes) y por infracción al Artículo 303 del Código Penal de la Nación, correspondiente al delito de Lavado de Activos, todos de instancia federal.

Como también los policías encontraron armas de fuego en los allanamientos, también fueron notificados por el delito de “tenencia ilegal de armas”, quedando a disposición del Ministerio Público fiscal provincial.

Desde la fuerza provincial se subrayó que reafirman “su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado, destacando la importancia de la colaboración ciudadana a través de canales de denuncia anónima, los cuales permiten el desarrollo de investigaciones que contribuyen a la seguridad de toda la comunidad”.