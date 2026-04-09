Desbaratan kiosco narco en las 1200, frente a un jardín maternal y una escuela primaria

Una denuncia al 0800-DROGA desató una investigación que terminó con un allanamiento en una vivienda del plan habitacional. Cinco personas quedaron imputadas.

La Policía rionegrina desbarató un kiosco narco que funcionaba en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, frente a un Jardín Maternal y una Escuela Primaria . Secuestraron una gran cantidad de drogas destinadas para la venta , dinero e imputaron a cinco personas, dos de ellas mujeres. También fue encontrado un menor de edad en el lugar, por lo que se le dio intervención a los organismos competentes.

El operativo se llevó a cabo el último miércoles en horas de la tarde y estuvo a cargo del personal de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales local, con la colaboración de efectivos del COER - Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate-, que tuvieron la misión de garantizar la seguridad de los vecinos y del resto de los efectivos.

El despliegue de uniformados y vehículos de la fuerza generó una gran conmoción en el vecindario , por lo que a los pocos minutos una gran cantidad de curiosos se instaló en los alrededores.

Una denuncia anónima contra la droga

Todo comenzó con un llamado anónimo al 0800-DROGAS, la línea gratuita habilitada por el Ministerio de Seguridad para recibir denuncias. A partir de esa información, la Delegación de Toxicomanía, con la autorización de la Justicia Federal de General Roca, se inició un trabajo de inteligencia que se extendió por dos meses.

Durante ese tiempo los efectivos trabajaron de incógnito en el sector. Como resultado recolectaron pruebas que confirmaban la existencia de un punto de venta de drogas en una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de las calles Manuel Estrada y Antonio Turrín, a metros de los dos establecimientos educativos y a una cuadra de la Subcomisaría 79.

Con los datos recabados avanzaron hacia el allanamiento, que se efectuó el miércoles en horas de la tarde. En el domicilio se hallaron 200 dosis de cocaína fraccionada en pequeños envoltorios, listas para ser comercializadas al menudeo. También se encontraron dosis de marihuana preparadas de la misma manera, una planta de cannabis, dinero en efectivo y dispositivos telefónicos que serán analizados como parte de la investigación.

Cipolletti: desbaratan kiosco narco frente a un Jardín Maternal y una Escuela Primaria

En tanto que las cinco personas que estaban dentro de la vivienda quedaron vinculadas a una causa por infracción a la Ley 23737, que sanciona la comercialización y venta de estupefacientes, que quedó a cargo del fiscal Federal Francisco Iglesia Frezzini.

Entre ellas se encontraban dos mujeres y un menor de edad, lo que evidencia “la gravedad de la situación y la necesidad de reforzar la prevención en ámbitos familiares y comunitarios”, destacaron desde la fuerza rionegrina.

La Justicia Federal continuará con las actuaciones para determinar responsabilidades y avanzar en el proceso judicial.

Operativo narco 1200 Viv 080426 D

“Este operativo no solo representa un golpe al narcomenudeo, sino también un ejemplo del valor de la denuncia ciudadana”, destacaron del gobierno provincial.

Ponderaron asimismo que la acción conjunta “entre la Policía de Río Negro y la Justicia Federal reafirma el compromiso del Estado en proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los barrios”.

En el mismo sentido enfatizaron que “la presencia de un punto de venta de drogas a escasos metros de un colegio y un jardín maternal subraya la importancia de actuar con rapidez y firmeza”.