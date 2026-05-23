Cierran las plantas de RTO: Cipolletti quedará como única opción en el Alto Valle

Las plantas de General Roca y Villa Regina suspenden atención desde el 26 de mayo por falta de oferentes en cuatro licitaciones consecutivas. ¿Qué talleres quedan habilitados en Río Negro?

Cierran dos plantas de RTO en el Alto Valle, quedando Cipolletti como la alternativa más próxima.

Las plantas de Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ) de General Roca y Villa Regina cerrarán sus puertas a partir del martes 26 de mayo, de manera indefinida, hasta que Vialidad Rionegrina logre adjudicar el servicio a una nueva empresa concesionaria. La medida impacta de lleno sobre miles de conductores del Alto Valle que deberán buscar alternativas para cumplir con una obligación legal que, de ignorarse, puede derivar en multas e incluso en la retención del vehículo.

El organismo provincial confirmó que el cierre no responde a una decisión administrativa arbitraria, sino a una situación estructural que se arrastra desde octubre de 2025: cuatro llamados a licitación declarados desiertos por falta de oferentes. El proceso arrancó el 7 de octubre de ese año y se repitió, sin éxito, el 14 de noviembre, el 14 de enero de 2026 y, finalmente, el 9 de abril pasado. Ante este escenario, la próxima convocatoria fue prorrogada para el 8 de junio de 2026.

Por falta de oferentes en los llamados a licitación pública, Vialidad Rionegrina confirmó el cierre temporal en las plantas de Roca y Regina.

Cipolletti: la planta más cercana concentrará la demanda

Con el cierre de Roca y Regina, la planta de Cipolletti se convierte en la estación de RTO más próxima para los conductores del Alto Valle. Su ubicación en la Ruta 22 km 1214, calle Los Pioneros Nº 239, la posiciona como la alternativa inmediata para una región densamente poblada y con altísimo flujo vehicular.

Los especialistas en logística vial anticipan que la saturación de turnos podría ser significativa durante las próximas semanas. Por ello, se recomienda a los conductores no esperar el último momento y gestionar el turno cuanto antes, comunicándose al (299) 5870328.

Dónde se puede realizar la RTO en Río Negro

Además de Cipolletti, la provincia mantiene habilitadas otras cinco plantas para atender al resto del territorio rionegrino. En Viedma, la planta se ubica en Haití Nº 363, con teléfono (2920) 420245. En San Carlos de Bariloche, funciona en Vereertbrugghen 2499, con contacto por WhatsApp al 2944-823216.

En el centro de la provincia, Choele Choel dispone de una planta en la Ruta 22 km 998, con número (02984) 150483. San Antonio Oeste opera en Ruta 3 y 251, al (02934) 465959. Finalmente, El Bolsón atiende en José Hernández y Rivadavia, con WhatsApp exclusivo para mensajes al 2944-665279. Para consultas generales, el correo oficial es [email protected].

ECP RTO 2026 (82) Por le momento, la única planta más próxima es Cipolletti. Estefania Petrella

Quiénes están obligados a realizarla

La RTO no es optativa. Todos los vehículos que circulen en la provincia de Río Negro —sean particulares, de transporte público de pasajeros o de carga interjurisdiccional— deben contar con la Revisión Técnica Obligatoria vigente y aprobada.

La revisión debe realizarse anualmente. La única excepción son los vehículos particulares 0 km, que tienen un plazo de gracia de dos años desde su primera patentación. Cumplido ese período, quedan sujetos a la misma obligación que el resto.

Inspectores viales, personal policial y agentes de la Agencia de Seguridad Vial son quienes controlan el cumplimiento en ruta. Aquellos vehículos que transporten personas con discapacidad y presenten el certificado de excepción del impuesto a los automotores emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro quedan exentos del pago del trámite, aunque igualmente deben realizarlo.

Qué documentación hay que llevar

Los requisitos varían según el tipo de vehículo. Los particulares solo necesitan presentar la cédula verde o el título de propiedad. Para el transporte de pasajeros de jurisdicción provincial, los documentos requeridos son los mismos.

En cambio, los vehículos de transporte de pasajeros de jurisdicción municipal deben agregar la orden de revisión emitida por el municipio correspondiente y, en algunos casos, el certificado de tacógrafo —se recomienda consultar previamente. Para el transporte de cargas de jurisdicción provincial, también es suficiente la cédula verde o el título de propiedad.

ECP RTO 2026 (67) El trámite de la RTO es obligatorio para circular por Río Negro. Estefania Petrella

Por qué importa la RTO más allá de la multa

La Revisión Técnica Obligatoria no es solo un trámite burocrático. Su función central es garantizar que los vehículos que circulan por las rutas y calles de la provincia reúnan condiciones mínimas de seguridad activa —frenos, neumáticos, suspensiones, iluminación— y pasiva —cinturones, apoyacabezas—, además de cumplir con parámetros ambientales vinculados a emisiones y ruido.

El objetivo final es reducir la probabilidad de siniestros viales provocados por fallas mecánicas, un factor que, según organismos de seguridad vial, explica una parte relevante de los accidentes en rutas nacionales y provinciales. A mayor volumen de vehículos verificados, mayor confiabilidad del sistema de transporte, tanto de personas como de cargas.