Vialidad provincial sancionó al concesionario de la RTO

Desde el organismo rionegrino confirmaron que los problemas técnicos son responsabilidad del actual concesionario. Le aplicaron una multa.

La medida fue informada por el organismo e intimaron a la empresa a tomar medidas.

Este martes, la Dirección de Vialidad Rionegrina , en conjunto con la Secretaría de Transporte de la Provincia, publicaron un comunicado en el que informaron la sanción para el concesionario del taller que se utiliza para la Revisión Técnica Obligatoria.

La sanción fue emitida para el taller ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche . En el comunicado apuntaron que “los problemas técnicos en la Línea de Vehículos Pesados del taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, son responsabilidad del actual concesionario (ITV SRL)”.

En ese sentido, desde el organismo confirmaron la infracción a la empresa e intimaron a que tomen medidas.

Sancionaron al taller que realizaba las RTO

La medida fue informada por la Dirección de Vialidad Rionegrina. Aseguraron que se intimó a la empresa a tomar medidas y acciones necesarias para dar vía rápida de solución al problema y evitar contratiempos a los usuarios.

En ese sentido, remarcaron que la prestadora se comprometió a restablecer el servicio el día Jueves 29 de enero.

Además, informaron que desde los organismos de control se considerará esta situación a los fines de garantizar las distintas actividades relacionadas al Transporte.

RTO: aumentan los precios y los detalles que más dejan autos afuera en Cipolletti

La temporada de verano, las vacaciones en familia y el aumento de controles viales en rutas nacionales y provinciales convierten a enero en un mes clave para quienes deben renovar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En Cipolletti, la alta demanda ya se hace sentir: la planta verificadora tiene turnos asignados hasta el 23 de enero, una postal que se repite cada año cuando miles de conductores se preparan para viajar y evitar inconvenientes en los controles.

En ese contexto, el equipo de LM Cipolletti se acercó hasta la planta ubicada sobre la Ruta Nacional 22 para conocer cuáles son los principales motivos de rechazo durante la verificación, cuánto cuesta realizar el trámite en esta temporada y qué recomendaciones hacen desde el sector para llegar en condiciones.

Alex Montero, encargado de la planta de RTO en Cipolletti, explicó que el sistema de atención funciona exclusivamente con turnos previos. “Trabajamos con un sistema de turnos que se puede sacar por la página web. Hoy estamos con mucha concurrencia y tenemos disponibilidad recién para el 23 de enero”, señaló en diálogo con este medio.

Según detalló, el trámite se realiza presentando la cédula verde del vehículo y alcanza no solo a autos particulares, sino también a motos, colectivos y camiones. “Tenemos tres líneas de revisión: una para vehículos livianos, otra para pesados y otra específica para motos”, indicó.

Una vez superada la inspección, la RTO tiene una vigencia de un año. Sin embargo, no todos los vehículos logran aprobar en el primer intento. “Lo que notamos mucho es que mucha gente se va con un condicional. En general no son faltas graves, sino detalles como frenos con poca respuesta, amortiguación o asistencia en los rodamientos”, explicó Montero.