Operativos de verano: así serán los fuertes controles en las rutas de Río Negro para enero y febrero

El dispositivo se implementa en rutas de toda la provincia durante la temporada de verano. También hay un operativo sanitario en toda la Costa Atlántica.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el operativo especial “Río Negro Te Cuida” este verano , un esquema de control y prevención vial que se desarrollará hasta el 1 de marzo en rutas provinciales y nacionales. La iniciativa apunta a reforzar la seguridad ante el incremento del tránsito turístico, comercial y de transporte propio de la temporada estival.

A través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, se intensificaron los patrullajes permanentes y los controles preventivos en distintos puntos estratégicos del territorio rionegrino, en complemento con la labor que ya realizan los puestos camineros y de control de tránsito.

Las patrullas afectadas al operativo cuentan con equipos de internet satelital móvil y portátil , lo que permite realizar verificaciones en tiempo real incluso en sectores sin cobertura de datos móviles. De esta manera, se puede constatar de forma inmediata la documentación del conductor y del vehículo, además de monitorear de manera permanente las unidades desplegadas.

rio negro controles de transito

Esta tecnología facilita la realización de operativos preventivos en rutas y caminos alejados de los centros urbanos, ampliando el alcance de los controles en todo el ámbito provincial.

Despliegue por zonas de Seguridad Vial

El operativo contempla patrullas operativas asignadas a cada Zona de Seguridad Vial, con patrullaje exclusivo y continuo en los sectores correspondientes al Alto Valle, la zona Atlántica, la región Andina y el área de Viedma.

Durante los procedimientos se realizan controles de alcoholemia, aptitud para conducir y condiciones generales de seguridad de los vehículos. También se verifica el uso obligatorio del cinturón de seguridad y del casco, el respeto de las velocidades máximas, el correcto funcionamiento de las luces y la prohibición del uso del teléfono celular al conducir, entre otros aspectos vinculados a la prevención de siniestros viales.

controles de transito rio negro

Operativo: "Verano Saludable, Verano Seguro”

El Ministerio de Salud de Río Negro despliega durante toda la temporada estival un operativo sanitario en los balnearios de la Costa Atlántica, en articulación con municipios, equipos de guardavidas, Seguridad Vial y la Policía, con el objetivo de promover conductas seguras y prevenir riesgos entre residentes y turistas.

Desde diciembre, las acciones coordinadas apuntan a disminuir situaciones vinculadas a ahogamientos, golpes de calor, enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), siniestros viales, consumo problemático de alcohol, lesiones en espacios recreativos y riesgos ambientales.

verano saludable

Durante el verano, el Hospital de Las Grutas registra un marcado incremento en la demanda de atención médica. Para dar respuesta, se refuerzan las guardias médicas y de enfermería, se amplían los horarios de laboratorio y rayos, y se fortalecen los servicios de apoyo, mantenimiento e higiene. Además, se incrementa el sistema de traslados ante el aumento de emergencias hacia la zona urbana. Según estadísticas de años anteriores, el hospital atiende alrededor de 200 consultas diarias en temporada alta, de las cuales unas 130 corresponden a guardia.

El Hospital de San Antonio Oeste también refuerza su personal y servicios, y atiende la demanda de los veraneantes del Puerto de San Antonio Este, donde funciona un Centro de Salud con ambulancia, médica y personal de enfermería.

En Playas Doradas, el Centro de Salud dependiente del Hospital de Sierra Grande mantiene la cobertura durante toda la temporada con ambulancia, médicos y servicio de enfermería.

Por último, el Hospital de Viedma dispone de un Centro de Salud en El Cóndor, con médico, enfermeros y unidades de traslado, y suma los fines de semana y feriados el Centro de Salud de La Lobería, con atención de enfermería y ambulancia hasta el 1 de marzo.