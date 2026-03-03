Cambios en el Gabinete de Fernández Oro: regresos, salidas y áreas clave en plena reestructuración

El intendente le tomó juramento a los nuevos funcionarios de su gabinete en Fernández Oro.

El intendente Gustavo Amati tomó juramento este lunes a nuevos integrantes de su equipo de gobierno y abrió una etapa de cambios que no pasaron desapercibidos en Fernández Oro .

Detrás del acto protocolar hubo movimientos que generaron lecturas políticas, comentarios internos y expectativa en áreas sensibles de la gestión.

Uno de los datos más fuertes es el regreso de Rafael Giacinti , quien asumió como Secretario de Servicios Públicos. No es un nombre nuevo: ya había ocupado ese mismo cargo durante la gestión del exintendente Mariano Lavín , aunque por un período breve.

Ahora inicia una segunda etapa en una de las áreas más expuestas del municipio. Servicios Públicos es el termómetro diario de la gestión: calles, mantenimiento, recolección y respuesta en los barrios. Un sector donde los reclamos vecinales son constantes y donde los resultados pesan más que los anuncios.

Nuevo nombre en Desarrollo Humano

También juró como Secretaria de Desarrollo Humano Fabiana Villarruel, en reemplazo de Camila Palomo, a quien desde el Ejecutivo agradecieron por su labor.

Sin embargo, la salida de Betty López fue otro de los movimientos que generó comentarios internos. Si bien continuará dentro de la estructura municipal por ser planta permanente, puertas adentro el cambio dejó más preguntas que certezas.

Deportes, por ahora sin conducción

La reestructuración no terminó ahí. También se confirmó la renuncia del ex director de Deportes, Juan Parra, quien dejó el cargo por motivos personales. El área quedó vacante y aún no hay definiciones sobre quién asumirá esa responsabilidad.

Una “nueva etapa” bajo la lupa

Desde el Ejecutivo hablan de una etapa con mayor cercanía territorial y eficiencia en la respuesta. Pero lo cierto es que los movimientos en áreas sensibles marcan un momento de reacomodamiento interno que será observado de cerca por vecinos y actores políticos.

En medio de demandas crecientes y un escenario económico complejo, el desafío ahora será que los cambios se traduzcan en gestión concreta.