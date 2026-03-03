Susto por un incendio en pleno centro de Bariloche: investigan si fue intencional

El siniestro se registró entre Mitre y Moreno, a escasos metros del centro cívico. El fuego se intensificó por los pastizales.

El fuego se desató a las 22.00 en la calle Frey entre Mitre y Moreno.

Un incendio de grandes dimensiones se desató la noche del lunes en pleno centro de Bariloche . El siniestro comenzó pasadas las 22.00 en Frey, entre Mitre y Moreno , en el centro neurálgico de la localidad. Las llamas motivaron la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios para sofocar el fuego. Investigan si fue originado de forma intencional .

Las llamas alcanzaron una gran altura por la presencia de pastizales y otros materiales inflamables como pallets y cajas. El foco se desató en un terreno baldío que fue identificado a partir de los primeros llamados de alerta.

Francisco Silva, Bombero Voluntario en declaraciones a medios locales, explicó: “No había mucha información hasta que informó una señora que había un terreno baldío, con pastizal que estaba ardiendo mucho ”.

Ante esa advertencia, se despacharon dos móviles con nueve voluntarios hacia el centro de la ciudad y llevar adelante la tarea básica de contener el incendio. “Más allá del pastizal, habían muchos pallets y otros elementos como si un grupo de personas lo utilizara para estar ahí”, indicó Silva.

Esto pasa ahora en calle Frey entre Mitre y Moreno RADIO SEIS BARILOCHE

La compleja intervención de los bomberos por la zona del terreno

La intervención de los bomberos fue compleja debido a que se trataba de un espacio cerrado, lo que obligó a reorganizar la maniobra para poder ingresar con seguridad al baldío. A pesar de la cercanía con viviendas, el siniestro no pasó a mayores y no se registraron evacuaciones preventivas en hogares linderos.

Las llamas llamaron mucho la atención de vecinos, por los elementos de alta combustión que estaban siendo quemados. Sin embargo, la dimensión del incendio no generó complicaciones en el tendido eléctrico, ni propagación a otras estructuras cercanas.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron durante más de una hora para sofocar el incendio y enfriar la zona para evitar rebrotes en las viviendas linderas. Finalmente, las llamas se apagaron totalmente y la preocupación de los vecinos, solo se extendió durante unas horas.