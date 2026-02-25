Impactante incendio en una chacra de Cipolletti: el humo se ve desde Neuquén

Tres focos de pastizales se desataron en una chacra ubicada sobre Circunvalación, entre Ruta 151 y el acceso Lalor. Bomberos trabajan intensamente en el lugar y el humo es visible desde distintos puntos de la región.

Momentos de preocupación se viven este miércoles en Cipolletti por un voraz incendio que afecta una chacra ubicada sobre Circunvalación, en el tramo comprendido entre la Ruta 151 y el acceso Lalor.

Según confirmaron desde el cuartel local, se trata de tres incendios de pastizales que avanzaron con rapidez y generaron una enorme columna de humo. Conductores que circulaban por la zona y vecinos aseguraron que las llamas y el humo podían verse incluso desde la ciudad de Neuquén.

El fuego, avivado por las condiciones climáticas y la vegetación seca, obligó a desplegar un importante operativo . Dotaciones de Bomberos de Cipolletti trabajan intensamente para contener los focos y evitar que se propaguen hacia sectores productivos o viviendas cercanas.

Incendio en Cipolletti: gran presencia de humo preocupa en la zona

La presencia de humo también genera complicaciones en la visibilidad para quienes transitan por el sector, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

Por el momento no se informó sobre personas heridas ni daños materiales en estructuras, aunque la situación se mantiene en desarrollo mientras continúan las tareas para sofocar las llamas.

El episodio vuelve a encender la alarma en plena temporada de altas temperaturas, cuando los incendios de pastizales se multiplican y pueden salirse de control en pocos minutos.

NOTICIA EN DESARROLLO