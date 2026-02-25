Detienen a una mechera que saqueaba tiendas con una particular técnica delictiva

Cayó con unas 70 prendas que se había apoderado en locales de Allen. Andaba con una nena y un cómplice escapó. Llevaban una caja, clave para cometer los hechos.

Se llevaban casi una tienda. La mujer fue atrapada con cerca de 70 prendas que había robado en tiendas de Allen. Un cómplice escapó. Andaban con una niña.

Una mujer fue detenida por la policía cuando intentó escapar en un auto que estaba cargado de ropa que habría robado en varios comercios de la zona céntrica de Allen .

La ladrona, que aplicaba la técnica conocida como “mechera” -pero con un detalle muy particular- se habría movido acompañada por un cómplice que alcanzó a escapar, y una niña que fue encontrada dentro del rodado.

Los hechos ocurrieron el martes por la noche y la policía tomó conocimiento luego de que comerciantes denunciaran que habían sido víctimas de una pareja de ladrones que había robado decenas de prendas de vestir.

Efectivos de la Comisaría 6ta fueron hasta el lugar y tras entrevistarse con los damnificados, quienes brindaron datos sobre el aspecto de los desconocidos, salieron a rastrillar el sector.

En la calle Alem, a pocos metros de Tomas Orel, los uniformados encontraron a la sospechosa cuando intentaba escapar en un Volkswagen Gol color blanco que había dejado estacionado. Fuentes de la fuerza indicaron que el procedimiento no fue sencillo, porque se produjo un breve forcejeo. Aunque finalmente lograron que apagara el motor, por lo que fue detenida. Allí advirtieron los policías que dentro del vehículo se encontraba una menor de 10 años de edad.

Tras el procedimiento, que generó una gran agitación en el sector, los propietarios de los locales afectados reconocieron a la mujer como la autora de los hurtos.

Pero además cuando requisaron el auto encontraron numerosas prendas de vestir, entre ellas remeras, calzas, pantalones deportivos, vestidos y pulóveres de distintas tallas y géneros, preciso AN Allen.

Pero además descubrieron que llevaba una caja de gran tamaño envuelta en papel de regalo, que posteriormente se supo que era la herramienta que utilizaban para cometer las maniobras ilegales.

La Fiscalía de turno dispuso notificar a la mujer por el delito de "hurto", secuestrar la ropa y realizar los procedimientos de reconocimiento y entrega correspondiente a los damnificados. Posteriormente, la detenida fue liberada. Además, el vehículo fue secuestrado por personal de Tránsito Municipal debido a la falta de licencia de conducir y seguro.

Mientras que respecto al hombre que la acompañaba, no apareció en el registro del operativo, aunque hay material probatorio como para ubicarlo.

Una nueva: la excusa del regalo

Con el correr de las horas se fueron conociendo mayores datos acerca de la maniobra delictiva abortada por la policía. Medios periodísticos de la ciudad indicaron que los ladrones serían oriundos de General Roca y destacaron el voluminoso botín que habían intentado apoderarse. El Diario de Allen informó que dentro del Gol habían encontrado cerca de 70 prendas de vestir. Pero además también publicaron un video tomado por una cámara de seguridad de uno de los locales en el que se puede observar la técnica que utilizaban los ladrones para cometer los hechos.

Las imágenes muestran que empleaban una caja de gran tamaño envuelta en papel colorido que simulaba ser un regalo, en cuyo interior iban colocando las piezas que robaban a través de una abertura prolijamente disimulada.

Uno de los videos destaca en primer plano al sujeto cómplice que sostiene el paquete, mientras la mujer la va cargando de ropa.