Se puso bucaneras para ir a una fiesta y descubrieron que escondía drogas sintéticas

La mujer que fue detenida y quedó involucrada en una causa federal. El hallazgo fue en una fiesta privada, en Fernández Oro.

Las drogas encontradas dentro de las botas de la mujer, que fue detenida. Fue en la fiesta electrónica realizada en Fernández Oro.

Una mujer fue a una fiesta electrónica que se realizó el último sábado en un predio deportivo ubicado en la calle Primero de Mayo de Fernández Oro y en su look incluyó unas llamativas botas tipo bucaneras , que suelen superar la altura de las rodillas.

Policías de la Comisaría 26 de la localidad rionegrina desplegaron un operativo de seguridad en el acontecimiento que consistió en el control y identificación de personas. En marcha esa tarea, realizaron una revisión en el sector VIP , donde constataron que la chica que lucía el vistoso calzado escondía en su interior 43 envoltorios con sustancias sospechosas.

Tras darle intervención al Departamento de Toxicomanía de la fuerza provincial, varias de las sustancias dieron resultado positivo para cocaína, metanfetamina y otras drogas sintéticas.

Fiesta boliche.jpg El vecino de Valcheta fue al boliche y peleó, y además resistió el arresto policial. La Justicia de Paz lo sancionó con la prohibición de ingresar al local por 60 días. Archivo

El sitio local Oro en Noticias precisó que entre los estupefacientes también llevaba tusi, conocida como cocaína rosa.

Ante el hallazgo el personal policial le dio intervención a la Fiscalía Federal, desde donde se dispuso la detención de sospechosa y el secuestro de la totalidad de los envoltorios y de su teléfono celular.

Además, durante el transcurso de la noche, se identificaron otras cinco mujeres a quienes se les hallaron bolsas tipo ziploc con pastillas en menor cantidad, notificándolas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El secuestro de drogas de diseño en encuentros festivos de la región ya no es una novedad. En las últimas ediciones realizadas en un predio de Cipolletti han encontrado también hongos alucinógenos que se cultivan de manera artesanal y que se ponen a la venta en redes sociales.

Fue a visitar íntimamente a su novio preso y le llevaba marihuana

El Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro frustró el ingreso de marihuana durante una visita íntima en el Complejo Penal 1 de Viedma. El procedimiento derivó en la suspensión inmediata de los permisos de ingreso de la joven visitante, reafirmando la eficacia de los controles de seguridad y la firmeza institucional frente a hechos que ponen en riesgo la convivencia dentro de la cárcel.

El operativo se produjo en la tarde del viernes, cuando una joven de poco más de 30 años, oriunda de Viedma, mantuvo un encuentro íntimo con un interno. En el control de pertenencias, el personal penitenciario revisó dos bolsas de tela con recipientes plásticos y una mochila de color rojo. Fue allí donde se halló un envoltorio de nylon transparente con una sustancia verdosa, presuntamente droga, que estaba oculta entre los objetos personales. Las pericias posteriores arrojaron que se trataba de 37 gramos de marihuana compactada.

Marihuana Penal Vdma

De inmediato, la agente a cargo de la requisa informó lo sucedido a un oficial superior, quien constató la veracidad del hallazgo y activó el protocolo correspondiente.

"La rapidez de la intervención y la coordinación entre los efectivos permitió neutralizar el ingreso sin que la sustancia llegara a circular dentro del penal. Este accionar refleja el compromiso del personal con la seguridad y el orden institucional", resaltaron fuentes provinciales.

Visitas suspendidas

Además, la dirección del establecimiento aplicó la normativa vigente que regula las visitas, disponiendo la suspensión de la joven tanto para futuros ingresos. La medida se fundamenta en el reglamento penitenciario provincial, que establece sanciones claras frente a incumplimientos de los deberes de los visitantes. La decisión fue notificada en el mismo acto y quedó registrada en el acta oficial.

"Este episodio pone de relieve la importancia de los controles exhaustivos en cada ingreso y egreso del penal. La detección de sustancias prohibidas no solo evita que se vulneren las normas, sino que protege la integridad de internos, visitantes y trabajadores", agregaron las fuentes.