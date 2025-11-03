Volvieron a secuestrar drogas sintéticas en una fiesta electrónica en Cipolletti

Fue en un predio ubicado camino a la Isla Jordán, donde ya han encontrado pastillas y otros estupefacientes químicos. Hay personas que quedaron involucradas.

Pastillas de distintos colores y diseños secuestró la policía en la fiesta electrónica que se hizo en Cipolletti.

En un nuevo operativo realizado en una fiesta electrónica que se realizaba en un predio ubicado en la zona rural camino a la Isla Jordán de Cipolletti efectivos de la Policía rionegrina secuestraron distintos tipos de drogas sintéticas. Entre ellas anfetaminas, metanfetaminas, LSD y otras sustancias estupefacientes, además de cocaína y marihuana . No se precisaron las cantidades.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada del último domingo en Finca La Nonnina, el complejo ubicado en la calle Julio Dante Salto al 1500, donde además de tener varias canchas de fútbol y un amplio parquizado, posee un salón donde se realizan los encuentros festivos que suelen convocar a multitudes de jóvenes provenientes de distintas localidades de la región.

Policías de la Comisaría 4° y del área de Toxicomanía y Leyes Especiales locales efectuaron controles con el fin de "prevenir el consumo y la comercialización de sustancias prohibidas, en el marco de los controles habituales que se llevan adelante en eventos masivos", destacaron desde la fuerza provincial.

De todo tipo y colores

Durante la inspección, los uniformados procedieron al secuestro de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, LSD y otras sustancias sintéticas, que fueron halladas en pequeñas cantidades distribuidas en envoltorios plásticos, recipientes y pastillas, se precisó. De acuerdo a las fotos que acompañaron la información policial, había píldoras con distintos diseños, formas, tamaños y colores, lo que suele indicar el poder de efecto, explicó una fuente cercana a la investigación.

Todos los hallazgos fueron sometidos a reactivos químicos que arrojaron, en todos los casos, resultados positivos para distintos tipos de drogas.

La fiscalía interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de las drogas, la confección de las actas correspondientes y la notificación de los derechos procesales a las personas involucradas quienes, por las características del delito, deberán responder ante la Justicia Federal.

Se resaltó que la intervención policial culminó "sin incidentes" y reiteraron que la operación "forma parte de las acciones conjuntas entre las unidades policiales locales para reforzar la prevención en eventos nocturnos".

No es la primera vez

Ya dejó de sorprender el hallazgo en la región de drogas que habitualmente secuestran en ciudades con mayor población y las fiestas electrónicas donde concurren jóvenes parecen que son los lugares donde abunda su consumo y comercialización. Y el predio rural de Cipolletti ha sido el punto donde suelen aparecer.

El domingo 28 de septiembre hubo una celebración similar en el mismo sitio, donde también secuestraron drogas destinadas al consumo y a la venta, como pastillas con distintos químicos, cocaína y marihuana fraccionadas para la comercialización.

Drogas sintéticas 2

Los uniformados detectaron en esa oportunidad que varios jóvenes, de entre 20 y 35 años, intentaban ingresar con envoltorios tipo “ziploc” con pastillas de diferentes colores y otras sustancias.

La situación fue inmediatamente informada a la Fiscalía Federal de General Roca, que dispuso la individualización de las personas y el secuestro de las sustancias.

Desde la fuerza policial rionegrina se destacó que se trataba de drogas sintéticas "no identificadas que fueron retiradas de circulación antes de ser consumidas en el interior del predio".