Un peligro: manejaba una camioneta totalmente borracho por la Ruta 151 y cayó a un canal

Iba en dirección a Cinco Saltos haciendo zigzag por la ruta y casi causa una tragedia. El test de alcoholemia le dio 1,67 g/l en sangre. Le corresponde una multa onerosa.

El conductor de la camioneta, totalmente borracho, cayó a un canal de riego, pero casi provoca una tragedia.

Un hombre de 33 años que manejaba una camioneta Toyota por la Ruta Nacional 151 en total estado de ebriedad estuvo a punto de provocar una tragedia.

Otros conductores que por poco chocan con él aseguraron que transitó varios kilómetros haciendo zigzag por la cinta asfáltica y que en distintos tramos lo hizo por el c arril contrario, obligando al resto a tener que tirarse a la banquina o esquivarlo para no impactarlo de frente. Incluso él mismo anduvo de banquina a banquina y milagrosamente no se estrelló contra otros vehículos.

Hasta que finalmente el irresponsable, que es oriundo de Cinco Saltos , perdió el control de la camioneta en uno de los banquinazos y salió descontrolado hasta caer dentro de un canal de riego que corre paralelo a la ruta.

Camioneta borracho 2

El incidente se produjo el sábado por la mañana a unos 3 kilómetros de Cipolletti, por lo que ocurrió en su jurisdicción municipal, y provocó una enorme indignación por el alto grado de inconsciencia.

El joven había quedado atrapado dentro del habitáculo y otras personas que pasaron por el lugar tuvieron que frenar para auxiliarlo. Los testimonios indican que casi no podía mantenerse en pie, y que cuando lo retiraron quedó sentado en el piso. A simple vista se advertía que había consumido bebidas alcohólicas en exceso.

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial local concurrieron al lugar y al realizarle el test de alcoholemia se encontraron con ingrata sorpresa que explicaba su comportamiento: registró nada menos que 1,67 g/l de sangre, hasta el momento el récord absoluto de la región durante este fin de semana.

Camioneta borracho 3

La dependencia de tránsito policial informó que realizó controles durante el fin de semana en las rutas de la zona, tales como las nacionales 22 y 151, Tercer Puente y la provincial 65.

En total registraron 898 vehículos, labraron 11 actas de infracción por distintas faltas y retuvieron 4 por alcoholemias positivas, entre ellas la Toyota.

Asimismo destacaron, respecto al joven borracho, que “este tipo de situaciones pueden terminar en tragedia”. Además solicitaron que los testigos denuncien inmediatamente llamando al 911 o a la dependencia policial más cercana cuando adviertan un acontecimiento de este tipo.

En Cipolletti rige el alcohol cero al volante

La ciudad se encuentra adherida a la Ley Nacional 27.714 denominada de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe la conducción con cualquier nivel de alcohol en sangre. Sin embargo, la ordenanza municipal detalla un régimen sancionatorio progresivo según la graduación detectada:

* De 0,01 a 0,75 por litro de alcohol en sangre serán penados con una multa de 700 SAM a 1500 SAM con más inhabilitación para conducir todo tipo de vehículo y/o rodado de hasta 180 días.-

* De 0.50 a 0,75 por litro de alcohol en sangre en vehículos automotores, de 0.02 a 0,75 en motocicletas, multa de 500 SAM a 1200 SAM y hasta 180 días de inhabilitación.

* De 0.76 a 1 gr/l alcohol de 600 a 2000 SAM, hasta 180 días.

* En tanto que de 1,51 o más gramos -como en el caso del conductor de la Toyota- la multa es de 800 a 3000 SAM, con más inhabilitación para conducir todo tipo de vehículo hasta 180 días.

El SAM es la sigla de Sanción Administrativa Municipal. Cada unidad equivale al costo de un litro de nafta súper de la YPF de la estación de servicios de la ACA local, por lo que las sanciones pueden alcanzar montos millonarios.

En el caso que se trate de transporte de pasajeros y de carga las sanciones son aún más duras.