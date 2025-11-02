Pese a las severas multas, siguen sorprendiendo a conductores borrachos

Se realizó un nuevo operativo de control en la zona de boliches bailares. Hubo nueve alcoholemias positivas con la retención de 9 vehículos.

Personal de Tránsito Municipal y policías de la BMA realizaron nuevos controles vehiuculares y alcoholemias en el centro de Cipolletti.

Inspectores del área de Tránsito del municipio local junto a efectivos policiales de la BMA -Brigada Motorizada de Apoyo- ealizaron durante la madrugada de este domingo un nuevo operativo de control vehicular y exámen de alcoholemia a sus conductores.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 3 y las 8 en la esquina de San Martín y Miguel Muñoz y se extendió una cuadra hasta España, un sector donde cerca funcionan dos boliches bailables y un concurrido bar que también se transforma en disco.

Fuentes de la comuna cipoleña informaron que se labraron 15 actas contravencionales , con la retención de 9 vehículos y una moto.

Además detectaron nueve alcoholemias positivas. El registro con mayor graduación fue de 1.63 miligramos por litro de sangre y el menor de 0.33.

Espera y charlas de complicidad

Muchos de los conductores se encontraron con la sorpresa de que se estaba llevando a cabo el control cuando fueron a abordar sus vehículos después de pasar la noche en los locales bailables.

En la esquina de San Martín y España se produjo una llamativa concentración de gente que permaneció durante varios minutos en el lugar. Había jovenes y otros mayores que se mostraban inquietos. Algunos charlaban y bromeaban entre ellos con cierta complicidad, pero no se movían.

Un joven reveló que esperaban que levantaran el operativo para poder retirarse. Sucede que habían dejado sus autos estacionados sobre San Martín y sabían que cuando arrancaran les iban a someter al test, porque no tenían escapatoria, salvo salir marcha atrás para evadirlos.

Y claro, ni intentaron manejar porque habían consumido bebidas alcohólicas y eran conscientes que les iba a dar positivo e iban a tener que enfrentar una costosa multa.

Algunos optaron por marcharse en taxis y otros directamente esperaron hasta las 8, cuando el personal se retiró.

Mientras que también se observaron maniobras peligrosas protagonizados por conductores que tomaban por España y al llegar a San Martín y advertir el despliegue de uniformados, pegaban el volantazo y seguían por España en actitud de escape.

Alcohol Cero al volante: las penalidades

Cipolletti se encuentra adherida a la Ley Nacional 27.714 denominada de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe la conducción con cualquier nivel de alcohol en sangre. Sin embargo, la ordenanza municipal detalla un régimen sancionatorio progresivo según la graduación detectada:

De 0,50 a 1 g/l en automotores y 0,20 a 0,75 en motos: multas de 500 a 1200 SAM, inhabilitación de 20 a 30 días y retención de la licencia.

De 1,01 a 1,50 g/l: multas de 600 a 2000 SAM, más inhabilitación de 31 a 60 días.

De 1,51 g/l o más: multas de 700 a 2500 SAM ($696.500 a $2.487.500), con inhabilitación de hasta 90 días.

En el caso de conductores de transporte público o de carga, las sanciones se agravan, pudiendo llegar a los $2.985.000 y hasta 120 días de inhabilitación.

El SAM es la sigla de Sanción Administrativa Municipal. Cada unidad equivale al costo de un litro de nafta súper de la YPF de la estación de servicios de la ACA local, por lo que las sanciones pueden alcanzar montos millonarios.