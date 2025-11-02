Investigaban un robo y descubrieron una plantación de marihuana en Cuatro Esquinas

Allanaron una propiedad del paraje rural cipoleño y encontraron un invernadero con 17 ejemplares de Cannabis sativa. Le dieron intervención a la Justicia Federal.

Policías del COER, del Destacamento de Ferri y de la Comisaría 24 participaron en el operativo en el que secuestraron plantas de marihuana.

La policía de Cipolletti inició una investigación por un presunto robo cometido en la zona de Ferri . Los datos recabados en la pesquia, realizada por efectivos del Destacamento Especial 128 ubicado en aquel barrio cipoleños, los llevó hasta una propiedad situada sobre la calle rural A14 , en proximidades de Cuatro Esquinas , el paraje cercano a la costa del río Neuquén.

El jueves de la semana pasada efectivos de esa unidad con el apoyo de integrantes del grupo COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- y de la Comisaría 24 allanaron ese inmueble en busca de elementos vinculados a la causa original del procedimiento. Fue un operativo impactante por el gran despliegue de uniformados y vehículos de la fuerza que cercaron el sector.

Los resultados en este aspecto fueron negativos . Sin embargo al efectuar una inspección más detallada del lugar encontron un invernadero con 17 plantines de marihuana.

Trascendió que los ejemplares crecían en el suelo, donde habían colocado estructuras tipo “tutores” para favorecer el crecimiento y un sistema de riego.

Ante el hallazgo se le dio intervención al Área de Atención Inicial, desde donde dispuso la participación de la División Toxicomanía para efectuar el secuestro de las plantas e iniciar las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley Nacional N° 23.737, que regula la penalización de por tráfico y tenencia de estupefacientes, por lo que se le dio intervención a la Justicia Federal.

Secuestraron un revólver calibre 32 cargado

Personal de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu Cipolletti junto al COER llevó adelante dos diligencias de allanamiento en el marco de una causa por “Abuso de arma”, bajo intervención del Ministerio Público Fiscal.

El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en el sector del asentamiento 2 de Febrero. Allí, se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre 32, junto con diez cartuchos completos.

Revólver 32 secuestro

El segundo operativo se realizó minutos más tarde, en otra vivienda situada en calle Los Menucos, arrojando en este caso resultados negativos.

Ambos procedimientos se desarrollaron sin incidentes y con autorización judicial. Los resultados fueron informados al fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes para continuar con la investigación.

Otra arma, balas y marihuana en Oro

El viernes, alrededor de las 19:00, personal de la Comisaría 46° de Fernández Oro llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Puente de Madera, en el marco de una causa judicial por abuso de armas.

Durante el procedimiento, que contó con la intervención del Gabinete de Criminalística, se secuestró una caja con 31 cartuchos calibre 9 mm y un revólver calibre 38 con tres proyectiles en su tambor. Además, tres jóvenes de 18 años fueron demorados.

Arma y marihuana Oro

En el lugar, los efectivos también hallaron una bolsa con sustancia vegetal similar a marihuana, por lo que se dio intervención al Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de General Roca. Desde allí se dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación del propietario del domicilio por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta sin tambor de arranque, otra moto sin dominio y con el tambor violentado, y una bicicleta rodado 29, con el fin de verificar si registran pedido de secuestro vigente.