Una serie de allanamientos y una red narco: ocultaban la droga en distintas viviendas

Secuestraron cocaína, marihuana, vehículos de alta gama y dinero. La organización operaba con puntos fijos y entrega a domicilio.

Durante una serie de allanamientos simultáneos , se secuestraron cocaína, marihuana, vehículos de alta gama y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita. Como resultado del operativo, ocho personas quedaron vinculadas a la causa y un joven fue detenido.

Todo se dio en el marco de una tarea conjunta de la División Toxicomanía y Leyes Especiales del Alto Valle Este en Villa Regina, con fuertes operativos planificados.

La investigación, que se extendió durante varias semanas, permitió confirmar que los involucrados operaban desde distintos barrios de la ciudad . Habían montado un sistema de narcomenudeo que combinaba puntos de venta fijos con la modalidad de entrega a domicilio .

Detrás de cada movimiento había una estructura organizada que distribuía la droga, la fraccionaba y la ocultaba en viviendas cuidadosamente seleccionadas.

Con el material probatorio reunido, la Justicia Federal autorizó el allanamiento simultáneo de siete domicilios. A primera hora de la mañana, los equipos tácticos irrumpieron en viviendas de los barrios Padre Gardín, Bancario, Progreso, Don Bosco, Doña María e Islas Malvinas. En todos los casos, los resultados fueron positivos.

Secuestros y despliegue operativo

Durante los procedimientos se hallaron medio kilo de cocaína lista para su comercialización, marihuana fraccionada, plantas de cannabis, precursores químicos, dinero en pesos y dólares, además de dos autos de alta gama y una motocicleta tipo enduro.

El operativo incluyó la participación de la Sección Canes de Allen, cuyos perros detectaron parte del estupefaciente oculto en distintos sectores del interior de las viviendas.

Un joven detenido

Uno de los principales sospechosos, un joven de 22 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia Federal.

Según fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló sin incidentes gracias a la sorpresa y precisión del despliegue, que impidió que los involucrados pudieran escapar o deshacerse de la droga.

Semanas de investigación

El operativo fue el resultado de semanas de tareas de campo, vigilancia encubierta y análisis de información.

La División Toxicomanía destacó que el trabajo coordinado entre las diferentes unidades policiales del Alto Valle permitió identificar los puntos de venta y avanzar sobre la estructura completa de la organización.

Secuestraron armas, municiones y marihuana

El viernes, alrededor de las 19:00, personal de la Comisaría 46° de Fernández Oro llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Puente de Madera, en el marco de una causa judicial por abuso de armas.

Durante el procedimiento, que contó con la intervención del Gabinete de Criminalística, se secuestró una caja con 31 cartuchos calibre 9 mm y un revólver calibre 38 con tres proyectiles en su tambor. Además, tres jóvenes de 18 años fueron demorados.

En el lugar, los efectivos también hallaron una bolsa con sustancia vegetal similar a marihuana, por lo que se dio intervención al Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de General Roca. Desde allí se dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación del propietario del domicilio por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta sin tambor de arranque, otra moto sin dominio y con el tambor violentado, y una bicicleta rodado 29, con el fin de verificar si registran pedido de secuestro vigente.