Desarticularon una red de venta ilegal de garrafas tras varios allanamientos

La Policía de Río Negro realizó varios secuestros durante cinco allanamientos simultáneos. Esta situación de manejo inadecuado de gas envasado representa un peligro para la seguridad.

Una investigación encabezada por efectivos de la Comisaría 46° de Contralmirante Cordero permitió desarticular un circuito de acopio y venta ilegal de garrafas que operaba en el barrio Carlos Becher. El operativo culminó este viernes con allanamientos simultáneos en cinco viviendas , donde se secuestraron 44 garrafas de 10 kilos y tres teléfonos celulares.

Los procedimientos fueron el resultado de una tarea conjunta entre distintas dependencias de la Policía de Río Negro , entre ellas el COER , el Gabinete de Criminalística , el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y las unidades 7°, 43°, 44° y 61° . Las diligencias comenzaron pasadas las nueve de la mañana y se extendieron durante varias horas, con el objetivo de intervenir en los domicilios de manera coordinada y evitar que los sospechosos fueran alertados.

Los cinco implicados , todos mayores de edad y con edades entre 28 y 45 años , fueron notificados por encubrimiento . Según informaron fuentes policiales, ninguno ofreció resistencia durante los procedimientos, aunque algunos intentaron justificar la tenencia con argumentos que no lograron acreditar.

garrafas

Garrafas listas para la venta

Durante los allanamientos se hallaron decenas de garrafas apiladas, preparadas para su distribución. En una de las viviendas se encontraron 35 unidades, mientras que en las restantes los secuestros variaron entre dos y cinco.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia, que investiga el origen de los envases y su posible relación con robos en depósitos de la región.

Riesgo para la seguridad vecinal

Desde la Policía de Río Negro destacaron la importancia del operativo y la investigación previa que permitió detectar el comercio ilegal, al considerar que el manejo inadecuado de gas envasado en zonas residenciales representa un peligro directo para la seguridad de los vecinos.

La causa continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, que determinará la procedencia de las garrafas y las responsabilidades penales de los involucrados.