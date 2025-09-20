El desgarrador pedido del vecino de Ferri tras perder a su hermano en un incendio: "Dicen que estamos colgados de la luz pero tenemos un pilar de Edersa"

La familia denuncia la falta de asistencia de la empresa de energía. Denuncian que persisten las fallas eléctricas por una supuesta sobre carga de tensión.

La familia del barrio de Ferri, Cipolletti sufrió el trágico incendio en su vivienda que le provocó la muerte a Yonathan Muñoz por quemaduras en el 41% de su cuerpo , denuncian que continúan los problemas eléctricos como las bajas de tensión y una sobre carga de voltaje que no permite la utilización de herramientas electrónicas.

“Lo más doloroso es que siendo regulares, perdimos un hermano y mis viejos perdieron todo” expresó Alejandro Muñoz, el hermano de Yonathan la víctima fatal del incendio. Muñoz relató que sus padres están viviendo en su vivienda a sólo dos metros de distancia de la casa incendiada y comparten pilar homologado por Edersa, a quien responsabilizan por la tragedia.

Indicó que pese a los reclamos a Edersa , la empresa distribuidora de energía no les brindó respuestas y no solucionó los problemas de tensión de las viviendas . “Desde que pasó la tragedia el 23 de agosto, seguimos teniendo problemas de luz. Hemos presentado todas las pruebas, notas, videos. Porque nosotros seguimos pagando la boleta de luz y no puedo ni cargar el celular por los bajones de tensión que hay” explicó Muñoz.

El hombre aseguró que ya presentó los reclamos a Edersa, entre ellos una lista con los electrodomésticos perdidos durante el siniestro solicitado por la misma empresa distribuidora de energía. La falta de respuestas lo llevó a comunicarse con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler para encontrar una solución.

Golpes de tension Indicó que pese a los reclamos a Edersa, la empresa distribuidora de energía no les brindó respuestas y no solucionó los problemas de tensión de las viviendas.

“No se han hecho cargo de nada, no han llamado ni siquiera para ver. Lo único que hicieron es pasar por afuera de la casa y asegurar la tapa del pilar. El resto no hicieron nada. Nosotros pagamos la boleta como todos y lo que necesitamos es regular el servicio eléctrico” indicó Muñoz.

Cipolletti es un localidad con 50 barrios populares, Ferri es un barrio compuesto de asentamientos irregulares, y consecuentes conexiones clandestinas y otras viviendas con las escrituras de propiedad otorgados por distintas gestiones políticas. Muñoz aclaró que el registro del inmueble fue otorgada por Alberto Weretilneck actual gobernador, cuando ejercía como intendente de la ciudad.

Incendio en Ferri La vivienda que se incendió alrededor de las 11.30 del sábado 23 de agosto en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren.

El trágico incendio que le provocó heridas fatales a Yonathan Muñoz

La vivienda que se incendió alrededor de las 11.30 del sábado 23 de agosto en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren, contaba con dos térmicas y dos disyuntores con un sistema sectorizado de energía. Muñoz explicó que ambas viviendas dependen de mismo pilar y que necesita asistencia técnica para regularizar el servicio.

“Nos acusan de que estamos colgados de la luz pero tenemos un pilar homologado por Edersa. La energía de la casa es de 350V cuando el pilar es de 220 voltios, que es lo normal de una casa” agregó el vecino de Ferri.

Fallas eléctricas que persisten

El denunciante explicó que las fallas eléctricas se repiten todos los días, sobre todo durante la noche, desde las 20 horas en adelante. Durante ese lapso de tiempo, la tensión baja tanto que ni los focos LED logran mantenerse encendidos. Incluso agregó que tienen problemas para utilizar herramientas eléctricas debido a las caídas de tensión constantes. “Hasta un taladro deja de funcionar porque la corriente no alcanza” afirmó.

El vecino recordó que un operario de la empresa de energía había detectado la falta de neutro en el pilar. Esa falla técnica no fue solucionada a tiempo y la familia adjudica esa demora al trágico desenlace que terminó con la vida de Yonathan Muñoz de 41 años por las heridas en el 41% de su cuerpo.

Incendio 23Ago25 Ferri El incendio consumió la totalidad de la casa en cuestión de minutos.

A pesar de las dificultades económicas, la familia Muñoz agradeció el apoyo de la comunidad. Con donaciones de materiales y ayuda de vecinos comenzaron a levantar la vivienda siniestrada. “Estamos avanzando despacio, pero con mucha solidaridad alrededor”, destacaron.

Muñoz indicó que sólo buscan que la empresa regularice el servicio de energía y le brinden un mínimo de empatía por lo sucedido. “No pedimos nada raro, queremos tener un buen servicio de luz como cualquiera que paga por ella. Perdimos a mi hermano, no quiero perder a mis padres por otra tragedia” concluyó.