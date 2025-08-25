Incendio en Ferri: murió el joven que estaba internado por las quemaduras

El joven permanecía internado desde el sábado en el hospital Pedro Moguillansky, luego del siniestro ocurrido en una vivienda.

La lamentable noticia se dio a conocer esta tarde de lunes. El joven permanecía i nternado desde el sábado tras el feroz incendio en una vivienda ubicada en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren, en Ferri.

El hombre, que había resultado con graves quemaduras durante el siniestro , se encontraba internado en estado crítico, con el 41% de su cuerpo afectado y asistencia mecánica respiratoria , según habían informado desde el centro de salud.

La víctima había sido trasladada de urgencia tras el siniestro que consumió por completo la vivienda de sus padres. A pesar de los esfuerzos médicos, su cuadro no pudo ser revertido y falleció alrededor de las 18 de este lunes.

La noticia generó una profunda tristeza en el barrio, donde ya se habían multiplicado los gestos de solidaridad para acompañar a la familia que perdió la casa y todas sus pertenencias en cuestión de minutos.

El incendio del sábado en Ferri

El siniestro ocurrió el sábado al mediodía en una vivienda ubicada en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren. Las llamas consumieron por completo la casa de un matrimonio de adultos mayores, que perdieron todas sus pertenencias.

El fuego avanzó con rapidez debido a la estructura de la vivienda, construida de material, con techo de chapa y machimbre en su interior, lo que favoreció la propagación hacia otra habitación de madera lindante.

En medio del incendio, uno de los hijos del matrimonio resultó gravemente afectado y fue perdió la vida en las últimas horas. Además, hay otra persona lesionada que sufrió quemaduras en las manos y el rostro de menor gravedad, mientras que un bombero voluntario recibió una descarga eléctrica durante el operativo, aunque no presentó complicaciones.

Campaña solidaria para la familia

Tras la tragedia, vecinos y allegados pusieron en marcha una campaña de colaboración para acompañar a la familia, que quedó sin vivienda ni pertenencias.

Las donaciones pueden realizarse a nombre de Lorena Muñoz, mediante el alias de Mercado Pago firu.athos.nina (su CUIL termina en 3128).

La iniciativa busca ayudar a cubrir necesidades urgentes y brindar contención a los padres de Yonathan, que además enfrentan el dolor por la pérdida de su hijo.