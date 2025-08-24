El fuego consumió una casa en Ferri y hay un vecino internado con graves quemaduras

Dos personas resultaron heridas. Una está internada con el 41% del cuerpo afectado. La otra debe someterse a curaciones diarias. Un bombero sufrió una descarga eléctrica.

El fuego consumió por completo una vivienda de Ferri y dos personas resultaron con quemaduras . Una de ellas está grave. Permanece internada con el hospital Pedro Moguillansky con aproximadamente el 41% de su cuerpo afectado, asistido con ventilación mecánica , informó Mabel Raviola, directora del establecimiento sanitario.

La médica agregó que la otra víctima sufrió quemaduras Tipo A en las manos y el rostro de menor seriedad, aunque debe recibir curaciones diarias.

En tanto que un integrante del Cuartel de Bomberos Voluntarios sufrió una descarga eléctrica que no le provocó complicaciones, aunque de todos modos fue atendido por prevención por personal del SIARME -Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias- que acudió al lugar.

El incendio ocurrió el sábado en horas del mediodía en una casa ubicada en la calle Las Margaritas y las vías, y las causas no habían sido establecidas.

Incendio en Ferri

Las llamas afectaron el inmueble construido de material con techo de chapa y machimbre en su interior, lo que favoreció la rápida propagación hacia otra habitación de madera lindante.

Momentos desesperantes

Un video tomado por un vecino y que se viralizó rápidamente muestra la voracidad del fuego y el intento de algunas personas por apagarlo, arrojando baldazos de agua. Pero fue imposible. En segundos la estructura fue tomada en su totalidad por el incendio. Los testimonios hablan de momentos desesperantes.

El personal de Bomberos acudió tras un llamado al 911 con tres dotaciones. Antes de iniciar las tareas de extinción cortaron la electricidad para evitar riesgos.

Sin embargo uno de los integrantes del equipo recibió una descarga de energía debido a un cable que provenía de otro sector. El Bombero no sufrió lesiones de gravedad y fue asistido en el lugar por personal de Salud. Sin embargo el incidente provocó que se demorara el despliegue de ataque hasta que constataron que no había peligro.

Conmoción y solidaridad

El hecho provocó una enorme conmoción en el barrio cipoleño, que quedó reflejado en las redes sociales. Hubo vecinos que coincidieron en reclamar un destacamento de bomberos equipado, al destacar que el sector ha crecido de manera significativa en población, pero que además hay asentamientos con muchas viviendas precarias, de chapa y cantonera, lo que incrementa el riesgo de tragedias.

Por otra parte, también hubo muestras de solidaridad. Algunas personas ofrecieron donaciones para reconstruir el hogar destruido, y también especialistas en oficios se pusieron a disposición para dar una mano gratuitamente.