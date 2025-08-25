Incendio en Ferri: Quién era al hombre que murió tras estar internado por las quemaduras

Estaba internado en estado crítico desde el sábado. La familia perdió todo en el siniestro y ahora vecinos impulsan una campaña solidaria.

La víctima del trágico incendio ocurrido el sábado en Ferri falleció en la tarde del lunes , alrededor de las 18, a raíz de las graves quemaduras sufridas. Permanecía internado en el hospital Pedro Moguillansky desde el sábado, con el 41% de su cuerpo afectado y asistencia mecánica respiratoria.

Se trata de Yonathan Muñoz, de 41 años , que trabajaba como albañil en la construcción y era hijo del matrimonio dueño de la vivienda que el fuego consumió por completo. Su padre, que también estaba en el lugar al momento del siniestro, sufrió quemaduras en el rostro al intentar rescatarlo. En tanto, la madre del joven se encontraba de viaje cuando ocurrió el hecho.

“ Fue tan rápido, no hubo tiempo a nada ”, relató a LU19 el hermano de la víctima, quien además recordó que su papá alcanzó a sacarlo a los tirones en medio de las llamas.

El incendio del sábado en Ferri

El siniestro se registró alrededor de las 11.30 del sábado en una vivienda ubicada en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren, en el barrio Ferri.

Las llamas se propagaron con rapidez debido a la estructura de la casa, que tenía techo de chapa y machimbre en su interior. El fuego consumió todas las pertenencias de la familia en cuestión de minutos y dejó pérdidas totales.

Durante el operativo, además del grave cuadro de Muñoz, un bombero voluntario resultó con una descarga eléctrica y otro integrante de la familia sufrió lesiones leves en las manos y el rostro.

Campaña solidaria para la familia

Tras la tragedia, vecinos y allegados pusieron en marcha una campaña de colaboración para acompañar a la familia, que quedó sin vivienda ni pertenencias.

Las donaciones pueden realizarse a nombre de Lorena Muñoz, mediante el alias de Mercado Pago firu.athos.nina (su CUIL termina en 3128).

La iniciativa busca ayudar a cubrir necesidades urgentes y brindar contención a los padres de Yonathan, que además enfrentan el dolor por la pérdida de su hijo.