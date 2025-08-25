"Mi hermano murió por culpa de Edersa": la dura acusación tras el incendio fatal en Ferri

En una entrevista cargada de angustia y dolor, Alejandro Soto cargó duramente contra la empresa y aseguró que la conexión era regular.

El trágico incendio ocurrido el sábado en Ferri tuvo este lunes un desenlace fatal con la muerte de Yonathan Muñoz, de 41 años. Su hermano, Alejandro Soto, responsabilizó directamente a la empresa Edersa por un desperfecto eléctrico que habría originado las llamas y el posterior fallecimiento.

Alejandro sostuvo que la causa del siniestro no estuvo en la instalación de la vivienda, sino en fallas externas vinculadas al servicio eléctrico , en una entrevista que dio minutos después de conocer el deceso de su hermano con LU19. “Mi hermano murió gracias al mal trabajo que hizo Edersa al tener un pilar que le faltaba una fase” , expresó con dureza.

Según su relato, el incendio se originó cuando los cables de alta tensión se prendieron fuego en el exterior de la casa. “ El golpe de corriente fue directo a mi casa. Ellos mismos me lo confirmaron cuando vinieron a las 6 de la tarde, y tengo testigos”, agregó.

El hermano de la víctima remarcó que la casa estaba en condiciones reglamentarias: “Es una casa de material, bien hecha, con dos térmicas, dos disyuntores. La instalación está toda homologada por Edersa. Hace dos años cambiaron el medidor e hicieron refacciones”.

El incendio y la pérdida de Yonathan Muñoz

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 11.30, en la vivienda ubicada en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren. El fuego se propagó rápidamente debido a la estructura de chapa y machimbre interior, consumiendo por completo la casa y todas las pertenencias de la familia.

Yonathan Muñoz, albañil de 41 años, sufrió graves quemaduras en el 41% de su cuerpo y fue internado en terapia intensiva del hospital Pedro Moguillansky, con asistencia mecánica respiratoria. Finalmente falleció este lunes alrededor de las 18.

Su padre también sufrió quemaduras en el rostro al intentar rescatarlo, mientras que un bombero resultó con una descarga eléctrica durante el operativo.

La postura de Edersa

Consultada por LMCipolletti, desde la empresa Edersa señalaron que están a la espera de los resultados de los peritajes de Bomberos antes de emitir un comunicado oficial. Explicaron que, por respeto a la familia, prefieren no realizar declaraciones hasta contar con un informe técnico que permita establecer responsabilidades.

Campaña solidaria para la familia

Tras la tragedia, vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la familia Muñoz, que perdió su vivienda y todas sus pertenencias.

Las donaciones se reciben a nombre de Lorena Muñoz, mediante el alias de Mercado Pago firu.athos.nina (CUIL terminado en 3128). La colaboración busca cubrir necesidades urgentes y brindar contención a los padres de Yonathan, que atraviesan el dolor de la pérdida.