Cuáles serán las calles de la segunda etapa del pavimento

El Municipio anunció cuáles serán las calles de la segunda etapa de pavimento, que completará 214 cuadras nuevas de asfalto.

El Municipio de Cipolletti volverá a hacer asfalto después de cinco años. Serán 200 cuadras nuevas , que se licitarán en dos tramos. El primero se anunció hace diez días y este lunes se confirmó qué calles y barrios recibirán pavimento. Las dos licitaciones serán en octubre y se espera que antes de fin de año los trabajos estén en marcha.

La estrategia municipal es avanzar por etapas, priorizando las calles con mayor demanda y aquellas que requieren intervención urgente por su estado o por obras previas de infraestructura, como el recambio de cañerías cloacales y de agua potable.

"Estos dos planes completan las 214 cuadras que anunciamos, no descartamos hacer algunas más, pero esto es lo comprometido. Vamos a priorizar las calles troncales y algunas que eran reclamadas desde hace años, se definieron las calles pensando en otras obras, como las nuevas rotondas, y en función del mejoramiento de la circulación", dijo el intendente Rodrigo Buteler.

Entre las calles que recibirán el pavimento se encuentran: Arenales, Brasil, J.M. París, Discépolo, Fray Santa María de Oro, Capitán Gómez, José Hernández, JB Alberdi, Capdevila, Teniente Ibáñez, Paraguay, Pastor Bowdler, Scalabrini Ortiz, Don Bosco, Estado de Israel y Antonio Turrín.

buteler plano obra

"La idea es que las 214 cuadras se hagan sin pausas", dijo Buteler, a la espera del proceso de licitación que se completará en la primera quincena de octubre.

Se busca así dar respuesta a la preocupación y los reclamos por falta de pavimento en varias zonas de Cipolletti, especialmente por las complicaciones a la circulación que se producen en días de lluvia.

“Arrancamos con el plan de asfalto que anunciamos a comienzos de año. La primera licitación contempla el asfalto de 104 cuadras: Río Negro, que conecta el norte con el sur; Chile, que une el este con el oeste; Nahuel Huapi en la zona de Las Calandrias CGT; y calle Venezuela, luego del recambio que está haciendo la provincia del colector cloacal. También un sector del Distrito Vecinal, con 17 cuadras vinculadas al recorrido del colectivo, sobre todo ahora que estamos licitando el nuevo servicio de transporte público para la ciudad”, explicó Buteler.