Cortes de luz programados en Cipolletti y Las Perlas: qué zonas se quedarán sin servicio este viernes

Edersa anunció interrupciones programadas para este viernes por tareas de mantenimiento y poda preventiva en distintos sectores.

Edersa comunicó que las interrupciones afectarán barrios, instituciones públicas y empresas.

Edersa informó que este viernes 22 de mayo se realizarán cortes programados de energía en Cipolletti y Balsa Las Perlas debido a trabajos de mantenimiento y poda preventiva sobre instalaciones eléctricas.

Las interrupciones afectarán barrios, instituciones públicas y empresas, por lo que solicitaron a vecinos y comerciantes tomar las precauciones necesarias.

Según detalló la distribuidora, el primer corte será en Balsa Las Perlas , entre las 9 y las 12.

La interrupción impactará en el barrio 33 Hectáreas, específicamente en la zona del Salón Comunitario, Zoonosis, Subcomisaría, Jardín de Infantes, Escuela Primaria, Biblioteca, Centro de Salud, CITE, Delegación Municipal y Juzgado de Paz.

Qué sectores de Cipolletti estarán sin luz

En Cipolletti, el corte programado será de 12 a 13 y afectará al Parque Industrial.

Puntualmente, las tareas se desarrollarán sobre calle G. Eiffel, entre Saturnino Franco y Domingo Savio.

ECP EDERSA CAMION (5) Estefania Petrella

Desde la empresa indicaron que la interrupción alcanzará a las firmas El Fortín, Giuliano Refrigeración y Aberturas MH.

Por qué se realizan los trabajos

Edersa explicó que las cuadrillas operativas llevarán adelante tareas de mantenimiento en subestaciones transformadoras y trabajos de poda preventiva para mejorar el funcionamiento del servicio eléctrico.

Además, remarcaron la importancia de tomar las medidas de seguridad necesarias durante el horario de los cortes.