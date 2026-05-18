Cortes de luz programados en Río Negro: qué zonas del Alto Valle estarán varias horas sin servicio

Edersa realizará trabajos “impostergables” en redes eléctricas. Habrá interrupciones de hasta cuatro horas este martes.

Edersa informó los cortes de energía que se realizarán en distintas localidades de la región.

La distribuidora Edersa informó que este martes 19 de mayo realizará tareas de mantenimiento y modernización en redes de media tensión, por lo que habrá cortes programados de electricidad en distintas zonas de Viedma , General Roca y Fernández Oro .

Según explicaron, las interrupciones son necesarias para mejorar la seguridad , previsibilidad y calidad del servicio eléctrico.

En Viedma , el corte se extenderá desde las 9:30 hasta las 13:30 y afectará a todo el Camino 4 de IDEVI.

Desde la empresa remarcaron que las tareas son fundamentales para fortalecer la red de distribución en ese sector.

Los barrios y chacras afectados en Roca y Fernández Oro

En General Roca, el suministro se interrumpirá entre las 10 y las 14:30 en las chacras 215, 214, 229 y 228.

Mientras tanto, en Fernández Oro el corte será de 9 a 12 y alcanzará a los loteos Brabeuo y Las Quintas, además del cuadrante urbano comprendido entre las calles 2 de Abril, Joaquín Osses, Iguazú y Reggionni.

Piden tomar recaudos

Desde Edersa solicitaron a los vecinos de las zonas afectadas tomar las medidas de seguridad necesarias mientras duren los trabajos.

La empresa indicó que las tareas fueron catalogadas como “impostergables” y forman parte de un plan de mantenimiento para optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico en la región.