Río Negro aplicó más de 17 mil vacunas en una semana y reforzó la alerta contra enfermedades

La campaña alcanzó a toda la provincia y apuntó a completar esquemas en niños, adultos y personas mayores.

Todos los hospitales y centros de salud de Río Negro continúan aplicando vacunas de manera habitual. Foto: Gentileza.

Con operativos desplegados en hospitales y centros de salud de las distintas localidades, Río Negro logró aplicar y registrar más de 17.000 vacunas durante la Semana de la Vacunación en las Américas.

La iniciativa, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tuvo como objetivo reforzar la prevención , ampliar la cobertura inmunológica y cerrar brechas en los esquemas de vacunación de la población.

La mayor cantidad de dosis correspondió a la vacuna antigripal , aunque también se reforzaron esquemas contra enfermedades como neumococo, hepatitis B y doble adultos.

La campaña estuvo especialmente orientada a grupos priorizados, entre ellos personas mayores, embarazadas, adolescentes desde los 11 años y adultos que necesitaban completar esquemas pendientes.

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Desde Salud destacaron la participación activa de la comunidad en cada localidad rionegrina.

El objetivo: evitar el regreso de enfermedades

Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir brotes y evitar el resurgimiento de enfermedades que parecían controladas.

En ese sentido, recordaron que Argentina posee uno de los calendarios de vacunación más completos de la región y que todas las dosis obligatorias continúan siendo gratuitas.

“La vacunación es un acto de responsabilidad colectiva”, remarcaron desde la campaña impulsada por la OPS.

Los centros de salud siguen vacunando

Más allá de esta campaña especial, desde el sistema público recordaron que todos los hospitales y centros de salud de Río Negro continúan aplicando vacunas de manera habitual.

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Por eso, convocaron a la población a revisar sus carnets y acercarse a completar los esquemas correspondientes según cada edad y grupo de riesgo.