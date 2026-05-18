ATE aceptó la oferta salarial, pero lanzó un fuerte reclamo: "Las asignaciones familiares están destruidas"

El gremio aprobó el aumento por mayoría, aunque exigió una urgente actualización de asignaciones y pases a planta permanente.

ATE comunicará oficialmente en las próximas horas su aceptación a la Función Pública. Foto: Gentileza.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) aceptó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro en el marco de la Mesa de la Función Pública.

El acuerdo contempla un incremento cuatrimestral de salarios que será liquidado en dos tramos bimestrales y que tendrá como referencia el promedio entre el IPC nacional y el IPC Viedma.

La decisión fue tomada luego de un plenario de secretarios generales realizado por el sindicato.

El fuerte reclamo por las asignaciones familiares

Pese a aceptar la oferta, ATE reclamó una convocatoria “urgente” a nuevas paritarias para discutir el valor de las asignaciones familiares, al considerar que en Río Negro quedaron muy retrasadas frente a Nación.

Desde el gremio remarcaron que la Asignación Universal por Hijo provincial ronda los $12.000, mientras que a nivel nacional supera los $113.000.

Además, el sindicato volvió a exigir la regularización de trabajadores contratados, el pase a planta permanente y la incorporación al salario básico de la suma fija de $250.000 correspondiente a la compensación 2025.

Reclamos en Educación, Desarrollo Humano y SeNAF

ATE también insistió con mejoras en adicionales e ítems específicos de áreas como Educación, Desarrollo Humano y SeNAF.

En ese sentido, plantearon que los adicionales deberían actualizarse automáticamente cada vez que aumentan los salarios y reclamaron incrementos para suplementos exclusivos de distintos organismos y oficinas públicas.

Por otra parte, el Ejecutivo propuso elevar un 20% el adicional “Operador” para trabajadores de Desarrollo Humano y SeNAF, un pedido que el gremio venía impulsando tras reuniones con funcionarios provinciales.

Qué otros beneficios confirmó el Gobierno

En el marco de las negociaciones, el Gobierno provincial confirmó además el pago de recategorizaciones adeudadas para trabajadores comprendidos en las leyes 1844 y 1904.

Según se informó, la medida implicará una inversión superior a los 1.600 millones de pesos.

También se anunció un aumento del 50% en los adicionales contemplados en el Manual de Misiones y Funciones para porteros de escuelas.

ATE comunicará oficialmente en las próximas horas su aceptación a la Función Pública para avanzar con la liquidación del acuerdo salarial.