Paritarias: el Gobierno ofreció salarios atados a la inflación y Unter salió al cruce con duras críticas
La Provincia propuso aumentos automáticos por IPC hasta septiembre, pero Unter rechazó la oferta y denunció "falta de voluntad política".
El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial para los trabajadores estatales que contempla actualizaciones automáticas atadas a la inflación hasta septiembre de 2026.
La oferta fue presentada en la Mesa de la Función Pública ante ATE, con ausencia de UPCN, y también en la paritaria docente con el gremio UNTER.
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El esquema prevé aumentos bimestrales calculados en base al promedio entre el IPC nacional y el IPC de Viedma.
Cómo se aplicarían los aumentos
Según detalló el Ejecutivo provincial, para el bimestre junio-julio los salarios se actualizarán tomando como referencia la inflación de abril y mayo.
En tanto, para agosto-septiembre, el cálculo se realizará sobre los índices inflacionarios de junio y julio.
Desde el Gobierno remarcaron que la medida busca “dar previsibilidad” a las familias estatales en medio de un contexto económico complejo.
La advertencia a los docentes por posibles paros
En el caso de la negociación docente, la Provincia dejó una fuerte advertencia sobre la mesa: la propuesta salarial estará condicionada a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo.
El Ejecutivo adelantó que, ante medidas de fuerza, no se liquidarán los aumentos previstos y se descontarán los días no trabajados.
Plus, recategorizaciones y mejoras sectoriales
La propuesta también incluye un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y un aumento del 50% en adicionales para el Personal de Servicio de Apoyo de Educación.
Además, el Gobierno ofreció avanzar con el pago de recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud, con esquemas de cuotas según el monto correspondiente a cada trabajador.
Unter rechazó la oferta y habló de “ajuste”
Horas después de la reunión paritaria, Unter difundió un duro comunicado en redes sociales donde rechazó la metodología del Gobierno y cuestionó la falta de negociación real.
El gremio docente aseguró que la propuesta “ya estaba cerrada” antes de la reunión y acusó al Ejecutivo de no tener intención de avanzar en una verdadera recomposición salarial.
Además, denunciaron problemas vinculados a condiciones edilicias, auditorías médicas, licencias, obra social y blanqueo salarial.
“Mientras la docencia sostiene las escuelas en condiciones cada vez más complejas, el Gobierno vuelve a dar la espalda a los reclamos”, expresaron desde el sindicato.
Un conflicto que sigue abierto
Con posiciones cada vez más tensas entre el Gobierno y los gremios, la negociación salarial en Río Negro vuelve a entrar en una etapa de incertidumbre.
Mientras el Ejecutivo apuesta a sostener salarios ajustados por inflación, desde los sindicatos advierten que los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo y reclaman una recomposición real.
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