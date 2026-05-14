Sorpresa en el caso de los turistas varados en Escocia: suman una nueva imputada que vive en Edimburgo

La causa que investiga la presunta estafa de la agencia de viajes de Catriel, que dejó varados a 58 viajeros, sumó una nueva acusación contra una ciudadana europea.

La Justicia de Río Negro que lleva adelante la investigación contra la propietaria de una agencia de viajes de Catriel y su hermano, acusados de cometer una presunta estafa mediante la venta de paquetes de viajes a Europa y dejar varados a un grupo de 58 turistas en diferentes partes del mundo, sumó un nuevo capítulo. En una nueva audiencia, Fiscalía sumó una nueva imputada , una mujer residente en Edimburgo, cómplice de la facturación falsa.

La acusación reside en una serie de estafas cometidas entre los años 2023 y 2024 . Liliana Beatriz Silva , propietaria de la agencia de viajes ficticia “Live Up Trips” junto a su hermano Sergio Nibaldo Silva fueron acusados por el delito de estafa y sumarán una tercera imputada, una mujer europea.

La nueva imputada es una mujer que tenía un rol administrativo con sede en el viejo continente, ya que era quien enviaba las facturas apócrifas desde Londres, Inglaterra.

Los imputados están acusados de vender paquetes turísticos con serias irregularidades como falta de conexiones internas, pasajes aéreos falsos, falta de tickets de vuelta y otras faltas que derivaron en que 58 turistas queden varados en Escocia.

turistas varados Los afectados son personas domiciliadas en Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala.

Las cuatro víctimas denunciaron que pagaron paquetes turísticos de viajes vinculados a programas de estudio para la enseñanza de inglés, pero no se cumplieron las condiciones prometidas. Fiscalía calcula un perjuicio económico de más de 60 mil dólares.

Según la hipótesis fiscal, los imputados utilizaban como fachada la supuesta agencia de viajes creada a partir de la asociación entre una empresa de cursos de inglés ubicada en Catriel y una firma con domicilio en Edimburgo, Escocia.

Sergio Nibaldo Silva era el encargado de promocionar los viajes y cobrar en Argentina parte del dinero acordado en moneda extranjera.

agencia de viajes Los hechos investigados sucedieron entre el 2023 y 2024.

Fiscalía calcula un perjuicio económico de más de 60 mil dólares

El primer hecho denunciado tuvo como víctima a una familia de Villa Regina que contrató un parque turístico internacional que prometía recorrer “los mares del norte”. Pagaron un total de 4.250 dólares para seis personas, de forma directa al hombre imputado y otra a través de la plataforma virtual. Cuando la familia se encontraba de viaje en Escocia advirtieron que no tenían los pasajes aéreos para regresar al país.

Otro denunciante de la misma localidad pagó alrededor de 5.500 libras esterlinas para realizar el mismo recorrido. Pero durante su estadía advirtió la falta de pago de algunos servicios y de los tickets aéreos de retorno.

agencia viajes catriel Fiscalía calcula un perjuicio económico superior a 60.000 dólares.

El tercer caso, fue una mujer oriunda de Catriel que convenció a otra persona de sumarse al viaje a Escocia para aprender inglés. La víctima comenzó a pagar en septiembre de 2023 un monto estimado en 1.500 dólares que le entregó en mano al imputado y otras 4.800 libras esterlinas abonadas a través de la plataforma. Una vez en Europa comprobó que los servicios contratados no existían.

La última de las víctimas inició los pagos en septiembre de 2023 y los completó en abril de 2024. Entregó aproximadamente 6.000 libras esterlinas por un viaje de características similares al anterior. Al igual que en los otros casos, quedó varada en Europa y debió financiar por su cuenta el regreso.

Audiencia estafa viajes 3 La audiencia de formulación de cargos.

El rol clave de la cómplice europea

Con el objetivo de sostener el engaño, la nueva imputada era la encargada de firmar las facturas digitales desde Escocia y las enviaba a sus pares en Argentina. La falta de pasajes de vuelta, conexiones internas y el contrato inexistente de varios servicios, constituyó que los denunciantes deban afrontar gastos adicionales para regresar al país.

La Fiscalía calcula un perjuicio económico que asciende a los 60.250 dólares, es decir 45.250 sumado a unos 15 mil de gastos mencionados.

Para avanzar con la imputación de la tercera involucrada, el fiscal detalló que el trabajo de investigación se realizará en Escocia, para acceder a la información de sus condiciones personales y profesionales, así como los acuerdos y sociedades laborales vinculados a la maniobra investigada.

viajas La investigación sumó una tercera imputada.

¿Cómo se investigará a la mujer residente en Escocia?

Todas las gestiones deberán canalizarse a través de la Cancillería argentina, organismo encargado de los pedidos de información internacional. La jueza dispuso la elaboración de un formulario consensuado con los requisitos para iniciar el trámite correspondiente.

La causa incorporó una gran cantidad de pruebas compuesta por denuncias, copias de itinerarios de viaje, folletos publicitarios y formularios online emitidos con el membrete de la empresa llamada “Live Up Trips”.

También agregaron las capturas de pantalla de las conversaciones y correos electrónicos entre las partes, documentación personal de las víctimas, comprobantes de pago en efectivo, transferencias, recibos firmados y relatos periodísticos que relatan las situaciones sufridas por otros viajeros que abonaron el paquete de viajes.

La acusación de la tercera imputada surge a partir de la incorporación de facturas y formularios emitidos con membretes de empresas extranjeras que incluían datos de cuentas bancarias en Escocia, junto con una copia certificada por un escribano de un acta manuscrita, confeccionada en Edimburgo. En el acta se reconocían deudas millonarias en libras esterlinas y se asumían compromisos de cobertura de gastos de traslado, transporte y alojamiento.