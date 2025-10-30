Turistas varados en Escocia: la acusada aseguró que podrían aparecer más estafados

La dueña de la agencia de viajes solicitó el levantamiento del bloqueo de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. Pero la Fiscalía se lo negó.

La Justicia de Río Negro resolvió mantener las medidas cautelares impuestas a la mujer imputada por el delito de estafas en la venta de paquetes de viajes a países de Europa y dejar varados a un grupo de 58 viajeros en distintos países del viejo continente. Las restricciones sobre el bloqueo en sus cuentas bancarias , billeteras virtuales y presentaciones diarias ante la Justicia de Catriel se mantendrán hasta febrero de 2026.

El objetivo de la extensión de las medidas cautelares es el cese del delito por ventas de pasajes , paquetes turísticos al viejo continente y evitar nuevos damnificados. La medida fue dispuesta para impedir que continúe el posible perjuicio económico y garantizar el avance de la causa que ya acumula 21 legajos de distintos denunciantes.

Los tres abogados querellantes , que representan a cuatro denunciantes , respaldaron el planteo fiscal y coincidieron en la importante de mantener el congelamiento de los fondos en cuentas bancarias para garantizar la investigación judicial. En cambio, la defensa de la acusada solicitó que se levante el bloqueo de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

“Puede seguir cumpliendo con los compromisos asumidos antes de la fecha mencionada por la fiscalía. De otra manera, podrían aparecer nuevas denuncias porque ella no podrá cumplir con los viajes ya vendidos. Esto es sin inaugurar nuevas ventas” explicó el abogado, Fernando Ramoa.

agencia viajes catriel La acusada habría utilizado el dinero de los damnificados para veranear en las playas de Algarve, Portugal.

La imputada solicitó el levantamiento del bloqueo de sus cuentas bancarias

El defensor penal público explicó que su representaba necesita acceder a parte del dinero retenido para cumplir con los compromisos asumidos previamente a la medida judicial. Según su planteo, sostener el bloqueo total en los fondos podría derivar en nuevas denuncias por incumplimientos.

La petición fue rechazada por la Fiscalía, que explicó la unificación de 21 legajos con denuncias de distintas víctimas. La mujer está acusada de vender pasajes, alojamiento y paquetes turísticos con comprobantes que resultaron ser truchos, dejando un grupo de 58 pasajeros varados en diferentes países de Europa.

agencia de viajes La agencia de viajes dejó varados a un grupo de 58 personas en diferentes países de Europa.

“Hemos unificado hasta ahora 21 legajos, con diferentes víctimas y diversas modalidades de estafa, hechos que habrían ocurrido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 17 de octubre de este año” indicó el fiscal.

Tras escuchar a las partes, la magistrada ratificó el bloqueo de las cuentas bancarias, activos digitales y billeteras virtuales de la imputada hasta el 16 de febrero del próximo año. También dispuso que la mujer continúe presentándose periódicamente ante la fiscalía interviniente.

Audiencia estafa viajes 3 Audiencia de formulación de cargos contra Liliana Silva y su hermano, Sergio Nibaldo Silva.

La jueza determinó la extensión del bloqueo hasta el 2026

La jueza advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría derivar en la adopción de medidas más severas, como restricciones de movilidad o prisión preventiva. De esta forma, el tribunal busca garantizar el proceso judicial de la imputada y la protección del dinero involucrado.

La aplicación de las medidas cautelares fue contra Liliana Silva, propietaria de la agencia de viajes de Catriel, acusada de cometer una presunta estafa mediante la venta de paquetes de viaje a Europa y dejar varados a un grupo de 58 turistas en diferentes partes del mundo. La Justicia inhibió los bienes de la responsable de la agencia, bloqueó todas sus cuentas bancarias y deberá presentarse diariamente en Fiscalía.

viaja La agencia de viajes con sede en Catriel ya planificaba nuevos viajes alrededor del mundo.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 en Catriel. La imputada, representante de una agencia de viajes, habría ofrecido paquetes turísticos con reservas, conexiones internas y vuelos de regreso con comprobantes falsos a un grupo de personas que viajaron a diferentes países de Europa.

De acuerdo con lo detallado por Fiscalía, las víctimas realizaron pagos completos de paquetes turísticos, que contemplaban las reservas en hoteles de 3 y 4 estrellas, aéreos que conectaban las ciudades europeas, la asistencia a cursos de inglés en establecimientos educativos de Escocia y los pasajes aéreos para el retorno al país. Sin embargo cuando llegó la fecha del viaje, la imputada presentó comprobantes de reservas y de aéreos falsos.

turistas varados Los afectados son personas domiciliadas en Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala.

"Sin embargo, llegada la fecha del viaje, el mismo no se habría concretado ya que la señora no habría gestionado la adquisición de los pasajes ni las reservas de alojamiento” expresó la representante fiscal. Los afectados son personas de Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala que pagaron desde 4.500 hasta 7.000 dólares por persona.

“Asimismo, tampoco les habría restituido a las denunciantes los importes abonados, pese a los reclamos que éstas le habrían efectuado en reiteradas ocasiones. Ocasionándoles de esa manera un perjuicio patrimonial” indicaron desde Fiscalía.

El Ministerio Público tiene como pruebas quince denuncias formales y diversos testimonios que sostienen la hipótesis de estafa. Además, durante un allanamiento judicial se secuestró documentación vinculada con la empresa, comprobantes de pago y registros de movimientos bancarios de la sospechosa, elementos que serán peritados en los próximos días.

Los allanamientos en las viviendas de los hermanos imputados

Fiscalía autorizó dos procedimientos en las viviendas de los acusados ubicadas en Catriel. Los allanamientos dieron resultados positivos ya que se secuestraron centenares de folletería que reflejan la operación como agencia de turismo sin registro nacional y provincial rionegrino, diez teléfonos celulares que servirán para extraer las conversaciones con los 58 viajeros y las que mantuvieron con los otros integrantes de la organización que comercializaba los viajes.

El abogado de las víctimas afirmó que la maniobra fue planificada y no puede interpretarse como un simple incumplimiento del contrato. De acuerdo al cálculo del letrado, los hermanos catrilenses recibieron entre 300 mil y 500 mil dólares, además de libras esterlinas y euros. “Acá hubo dolo inicial, un engaño que permitió que un grupo familiar se convierta en millonario de un día para el otro basándose en el perjuicio patrimonial grave de 58 viajeros” indicó Marcelo Hertzriken.

allanamientos Los allanamientos se ejecutaron en el domicilio de la acusada Liliana Silva y su hermano, Sergio Nibaldo Silva.

La agencia de viaje planificaba salidas para el 2026

Las pruebas recolectadas en los allanamientos fueron folletería y celulares que dan cuenta del funcionamiento de la Agencia de viajes bajo el nombre fantasia "Live Up", "Trip" y "Target", todos con sede en Catriel pero ninguno contaba con habilitación provincial ni nacional. Incluso la folletería y publicaciones en redes sociales demuestran que la agencia coordinaba viajes a París, Malta y Sicilia para junio y julio de 2026.

El letrado explicó que mientras los turistas quedaban varados en distintas partes de Europa, la principal acusada viajaba a las playas de Algarve, en Portugal, en un viaje familiar con 10 integrantes más. “Si hubiera existido un problema genuino y la intención de resolverlo, se habría quedado coordinando el regreso. En cambio, los dejó varados y se fue de vacaciones” agregó el letrado.