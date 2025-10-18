Turistas varados en Escocia: embargan los bienes de la dueña de la agencia de viaje

La Justicia de Río Negro bloqueó todas las cuentas bancarias de la propietaria y deberá presentarse todos los días en Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de medidas cautelares contra la propietaria de una agencia de viajes de Catriel acusada de cometer una presunta estafa mediante la venta de paquetes de viajes a Europa y dejar varados a un grupo de 58 turistas en diferentes partes del mundo. La Justicia inhibió los bienes de la responsable de la agencia, bloqueó todas sus cuentas bancarias y deberá presentarse diariamente en Fiscalía .

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre octubre de 2024 y agosto de 2025 , en un local ubicado sobre calle Mitre 930 en Catriel . La imputada, representante de una agencia de viajes, habría ofrecido paquetes turísticos con reservas , conexiones internas y vuelos de regreso con comprobantes falsos a un grupo de personas que viajaron a diferentes países de Europa.

De acuerdo con lo detallado por Fiscalía, las víctimas realizaron pagos completos de paquetes turísticos , que contemplaban las reservas en hoteles de 3 y 4 estrellas , aéreos que conectaban las ciudades europeas, la a sistencia a cursos de inglés en establecimientos educativos de Escocia y los pasajes aéreos para el retorno al país . Sin embargo cuando llegó la fecha del viaje, la imputada presentó comprobantes de reservas y de aéreos falsos.

"Sin embargo, llegada la fecha del viaje, el mismo no se habría concretado ya que la señora no habría gestionado la adquisición de los pasajes ni las reservas de alojamiento” expresó la representante fiscal. Los afectados son personas de Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala que pagaron desde 4.500 hasta 7.000 dólares por persona.

“Asimismo, tampoco les habría restituido a las denunciantes los importes abonados, pese a los reclamos que éstas le habrían efectuado en reiteradas ocasiones. Ocasionándoles de esa manera un perjuicio patrimonial” indicaron desde Fiscalía.

El Ministerio Público tiene como pruebas quince denuncias formales y diversos testimonios que sostienen la hipótesis de estafa. Además, durante un allanamiento judicial se secuestró documentación vinculada con la empresa, comprobantes de pago y registros de movimientos bancarios de la sospechosa, elementos que serán peritados en los próximos días.

Durante la audiencia de formulación, la Fiscalía pidió la inhibición general de sus bienes, el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la mujer y la obligación de presentarse diariamente ante la sede judicial. Estas medidas fueron aceptadas por la jueza interviniente, quien consideró que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

En caso de incumplir cualquiera de las medidas impuestas, la Fiscalía adelantó que solicitará una audiencia para imponer restricciones más severas, que podrían incluir la prisión preventiva.

Los allanamientos en las viviendas de los hermanos imputados

Fiscalía autorizó dos procedimientos en las viviendas de los acusados ubicadas en Catriel. Los allanamientos dieron resultados positivos ya que se secuestraron centenares de folletería que reflejan la operación como agencia de turismo sin registro nacional y provincial rionegrino, diez teléfonos celulares que servirán para extraer las conversaciones con los 58 viajeros y las que mantuvieron con los otros integrantes de la organización que comercializaba los viajes.

El abogado de las víctimas afirmó que la maniobra fue planificada y no puede interpretarse como un simple incumplimiento del contrato. De acuerdo al cálculo del letrado, los hermanos catrilenses recibieron entre 300 mil y 500 mil dólares, además de libras esterlinas y euros. “Acá hubo dolo inicial, un engaño que permitió que un grupo familiar se convierta en millonario de un día para el otro basándose en el perjuicio patrimonial grave de 58 viajeros” indicó Marcelo Hertzriken.

La agencia de viaje planificaba salidas para el 2026

Las pruebas recolectadas en los allanamientos fueron folletería y celulares que dan cuenta del funcionamiento de la Agencia de viajes bajo el nombre fantasia "Live Up", "Trip" y "Target", todos con sede en Catriel pero ninguno contaba con habilitación provincial ni nacional. Incluso la folletería y publicaciones en redes sociales demuestran que la agencia coordinaba viajes a París, Malta y Sicilia para junio y julio de 2026.

El letrado explicó que mientras los turistas quedaban varados en distintas partes de Europa, la principal acusada viajaba a las playas de Algarve, en Portugal, en un viaje familiar con 10 integrantes más. “Si hubiera existido un problema genuino y la intención de resolverlo, se habría quedado coordinando el regreso. En cambio, los dejó varados y se fue de vacaciones” agregó el letrado.

Según el abogado de los damnificados, el dolo inicial se refleja desde las reservas efectuadas en un hotel de cuatro estrellas en el centro de París, pero los viajeros terminaron alojados en un hotel de dos estrellas en la periferia de la capital francesa. Explicó que la mayoría de las víctimas fue engañada mediante capturas de pantalla manipuladas que se presentaban como la garantía de los servicios contratados. Incluso destacó que las 58 personas que quedaron varadas era el grupo más numeroso que había logrado coordinar para viajar al viejo continente.

La supuesta "sobreventa" de pasajes

“Hubo dolo inicial desde el momento que los pasajeros recibieron pasajes truchos de vuelta que eran capturas de pantalla. Además, porque Silva manifestó que había sobreventa de pasajes y por eso debía colocarlos en diferentes vuelos, cuando el gerente de Air France confirmó que no hubo sobreventa, sino que nunca compraron los pasajes” indicó el abogado defensor.

El abogado remarcó que no se trató de un problema que aconteció posterior al viaje, o un conflicto societario ni un incumplimiento contractual. “Es defraudar en la cantidad de cosas entregadas con engaño y aparentando empresa inicial porque no es una agencia turística registrada ni ella es operadora turística, sin embargo las folleterías y las banderas indicaban lo contrario”.

Lorraine Weston, la supuesta socia inglesa

Entre los principales argumentos utilizados por la profesora de inglés, apuntó contra Lorraine Weston, una socia de Reino Unido. Responsabilizó a Weston, directora de un colegio en Edimburgo por haber incumplido las obligaciones contractuales con distintos grupos internacionales por problemas de salud mental.

Las irregularidades se descubrieron al aterrizar en el aeropuerto de Edimburgo, la capital escocesa, al notar que las reservas de los vuelos en realidad eran solo capturas de pantallas, la inexistencia de alojamiento, la falta de tickets de aéreos para la vuelta, entre otros servicios que habían cancelado. Mientras que los responsables de la empresa no dieron respuestas.

En mayo, la fiscal adjunta Marcela Marchetti había cerrado el caso al entender que se trataba de un incumplimiento contractual, sin la existencia de dolo directo. Pero la querella apeló ese criterio y expuso que la propietaria se presentaba como agente de viajes pero no posee matrícula de operador turístico provincial, nacional ni de agencia de viaje mientras mostraba una supuesta agencia llamada Live Up Trips para captar clientes.

El polémico viaje a las playas de Portugal

El tribunal de revisión dio la razón a las víctimas y destacó un punto central: la imputada habría utilizado los montos de recibidos para costear un viaje a Portugal inmediatamente después de dejar varados a los pasajeros en tierras europeas.

“Silva junto con 12 parientes, terminaron veraneando de inmediato en Portugal, con lo cual la excusa del viaje fallido perdió consistencia por los propios actos que desarrollaron inmediatamente la propietaria con su familia” indica el fallo.