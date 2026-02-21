Fiesta de la Manzana: qué elementos están prohibidos en el ingreso y cómo funciona el protocolo de los niños

Los controles policiales en el acceso al predio revisan bolsos, carteras y mochilas. Desde la Policía de Río Negro insisten en el sistema de identificación para las infancias.

Este viernes comenzó la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Manzana con una masiva convocatoria en el predio Ferial Municipal de General Roca . Desde las primeras horas del festival, los accesos estuvieron marcados por un importante despliegue de seguridad , con controles a cargo de la Policía de Río Negro .

En el marco del operativo dispuesto para las diferentes jornadas, el personal policial cumplió con el control de elementos personales en el acceso al predio. Los agentes revisaron bolsos, mochilas, carteras y morrales con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el orden dentro del festival.

Envases de vidrio

Aerosoles

Encendedores

Armas de cualquier tipo

Elementos cortantes o contundentes

Bebidas alcohólicas

Los controles se realizan en cada uno de los accesos y continuarán durante la noche del sábado y el cierre el domingo 22 de febrero. Desde la fuerza indicaron que estas medidas buscan evitar situaciones de riesgo en un contexto de alta concentración de público.

Fiesta Nacional de la manzana 2022 2.jpg Los controles en los ingresos se realizan con el objetivo de evitar incidentes en un contexto de masividad.

Por esta razón, la Policía de Río Negro recomendó a los asistentes que revisen previamente sus pertenencias para evitar demoras en el ingreso o el decomiso de objetos no permitidos.

Fiesta Nacional de la Manzana: el particular pedido de la policía para quienes asistan con menores

Con la expectativa de convocar a miles de vecinos y turistas durante tres jornadas consecutivas, la Policía de Río Negro desplegará un operativo integral de seguridad para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, que se desarrollará hasta el domingo 22 de febrero en General Roca. El dispositivo incluirá controles estrictos en los accesos al predio, presencia reforzada dentro del evento y operativos viales en rutas.

El objetivo central será garantizar el normal desarrollo de uno de los eventos más convocantes del Alto Valle, que combina espectáculos musicales de primer nivel, propuestas culturales, actividades recreativas y espacios especialmente pensados para las infancias.

elementos prohibidos fiesta de la manzana Los elementos prohibidos en la Fiesta Nacional de la Manzana.

Controles estrictos y elementos prohibidos

Desde la Unidad Regional II se informó que el ingreso al predio estará sujeto a controles rigurosos. No se permitirá el acceso con envases de vidrio, aerosoles, encendedores, armas, elementos cortantes o contundentes, ni bebidas alcohólicas.

Los operativos estarán a cargo de personal policial que realizará inspecciones en cada uno de los accesos habilitados, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de los espectáculos.

En este sentido, las autoridades remarcaron la importancia de que el público colabore con las disposiciones vigentes. El cumplimiento de estas medidas no solo apunta a evitar situaciones de riesgo, sino también a agilizar el ingreso y evitar demoras en horarios de alta concurrencia.

policia fiesta de la manzana general roca No se permitirá el acceso con envases de vidrio, aerosoles, encendedores, armas, elementos cortantes o contundentes, ni bebidas alcohólicas. Archivo

Recomendación clave para quienes asistan con menores

Uno de los ejes centrales del operativo estará puesto en la protección de los menores de edad. Frente a la gran cantidad de público esperada, se activará un protocolo específico ante posibles extravíos.

Desde la Policía se recomendó a las familias completar una planilla con los datos del adulto responsable y colocarla en la ropa o pertenencias de los menores. Este simple procedimiento permitirá una rápida identificación en caso de que un niño se extravíe dentro del predio.

Las planillas estarán disponibles en los puestos de ingreso y forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir tiempos de respuesta y facilitar la reunificación familiar.

Además, se solicitó a los adultos mantener siempre a los menores bajo supervisión, acordar puntos de encuentro dentro del predio y enseñarles a acudir a personal policial o de seguridad ante cualquier situación.

Fiesta Nacional de la Manzana La Fiesta Nacional de la Manzana tendrá lugar hasta el 22 de febrero.

Operativos en rutas y control del tránsito

En paralelo al operativo dentro del predio, el Cuerpo de Seguridad Vial desplegará controles sobre la Ruta Nacional 22 y otros accesos a la ciudad.

Los dispositivos comenzarán a implementarse diariamente desde las 19, coincidiendo con el horario de mayor circulación hacia el evento. Se prevé una importante afluencia de vehículos, por lo que se recomendó circular con precaución, respetar las velocidades máximas y atender las indicaciones del personal en el lugar.

Estos controles no solo estarán orientados a ordenar el tránsito, sino también a prevenir siniestros viales en un contexto de alta movilidad regional.