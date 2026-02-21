El clima en Cipolletti

icon
27° Temp
39% Hum
Provincia
LMCipolletti sorpresa

Sorpresa en la Fiesta de la Manzana: YSY A y Neo Pistea cerraron juntos y desataron euforia

El cierre de la primera noche del festival tuvo un final potente con la canción "No soy Sapo" interpretada por los artistas. YSY A también invitó a Juicy Nise al escenario.

La música urbana terminó siendo uno de los mayores atractivos de la Fiesta Nacional de la Manzana. 

La música urbana terminó siendo uno de los mayores atractivos de la Fiesta Nacional de la Manzana. 

El cierre de la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana tuvo un giro inesperado. En una nueva edición de la celebración que tiene lugar en General Roca, tuvo un cierre explosivo con una sorpresa de la mano de YSY A. Cuando parecía que cada show seguiría su curso habitual en el escenario Carlos Soria, YSY A y Neo Pistea compartieron escenario y sellaron un cierre conjunto que sorprendió incluso a los más fanáticos.

Todo bien con ser romántico, pero ¿quieren trap?”, lanzó YSY A ante un predio colmado. Segundos después presentó a su compañero, con quien comparte una larga historia dentro de la música urbana. El campo, que se colmó de personas en el final de la jornada, terminó por explotar en los minutos finales.

Te puede interesar...

NEOYSYA2.jpg
YSY A y Neo Pistea compartieron escenario en el cierre de la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana.&nbsp;

YSY A y Neo Pistea compartieron escenario en el cierre de la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana.

Tras sus presentaciones individuales, el primero en insinuar que algo distinto podía pasar fue Neo Pistea, quien en la previa había prometido sorpresas en el escenario a través de una publicación en redes sociales. Una de ellas, fue la participación de Juicy Nise como invitado.

Un cruce que no estaba en el libreto

El cierre conjunto no había sido anunciado oficialmente, y eso potenció el efecto sorpresa. Los artistas repasaron uno de sus temas más coreados, “No soy sapo”, que interpretan junto al chileno Pablo Chill-E.

NY.jpg
Los artistas repararon el tema "No soy sapo".&nbsp;

Los artistas repararon el tema "No soy sapo".

La apuesta por la música urbana en la Fiesta Nacional de la Manzana, una decisión que generó debate entre los sectores más tradicionales, terminó consolidando uno de los mayores atractivos en la edición 2026.

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta