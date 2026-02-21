Sorpresa en la Fiesta de la Manzana: YSY A y Neo Pistea cerraron juntos y desataron euforia
El cierre de la primera noche del festival tuvo un final potente con la canción "No soy Sapo" interpretada por los artistas. YSY A también invitó a Juicy Nise al escenario.
El cierre de la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana tuvo un giro inesperado. En una nueva edición de la celebración que tiene lugar en General Roca, tuvo un cierre explosivo con una sorpresa de la mano de YSY A. Cuando parecía que cada show seguiría su curso habitual en el escenario Carlos Soria, YSY A y Neo Pistea compartieron escenario y sellaron un cierre conjunto que sorprendió incluso a los más fanáticos.
“Todo bien con ser romántico, pero ¿quieren trap?”, lanzó YSY A ante un predio colmado. Segundos después presentó a su compañero, con quien comparte una larga historia dentro de la música urbana. El campo, que se colmó de personas en el final de la jornada, terminó por explotar en los minutos finales.
Tras sus presentaciones individuales, el primero en insinuar que algo distinto podía pasar fue Neo Pistea, quien en la previa había prometido sorpresas en el escenario a través de una publicación en redes sociales. Una de ellas, fue la participación de Juicy Nise como invitado.
Un cruce que no estaba en el libreto
El cierre conjunto no había sido anunciado oficialmente, y eso potenció el efecto sorpresa. Los artistas repasaron uno de sus temas más coreados, “No soy sapo”, que interpretan junto al chileno Pablo Chill-E.
La apuesta por la música urbana en la Fiesta Nacional de la Manzana, una decisión que generó debate entre los sectores más tradicionales, terminó consolidando uno de los mayores atractivos en la edición 2026.
