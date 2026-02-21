Provincia LMCipolletti sorpresa Sorpresa en la Fiesta de la Manzana: YSY A y Neo Pistea cerraron juntos y desataron euforia

El cierre de la primera noche del festival tuvo un final potente con la canción "No soy Sapo" interpretada por los artistas. YSY A también invitó a Juicy Nise al escenario.







La música urbana terminó siendo uno de los mayores atractivos de la Fiesta Nacional de la Manzana.

El cierre de la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana tuvo un giro inesperado. En una nueva edición de la celebración que tiene lugar en General Roca, tuvo un cierre explosivo con una sorpresa de la mano de YSY A. Cuando parecía que cada show seguiría su curso habitual en el escenario Carlos Soria, YSY A y Neo Pistea compartieron escenario y sellaron un cierre conjunto que sorprendió incluso a los más fanáticos.

“Todo bien con ser romántico, pero ¿quieren trap?”, lanzó YSY A ante un predio colmado. Segundos después presentó a su compañero, con quien comparte una larga historia dentro de la música urbana. El campo, que se colmó de personas en el final de la jornada, terminó por explotar en los minutos finales.

NEOYSYA2.jpg YSY A y Neo Pistea compartieron escenario en el cierre de la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana. Tras sus presentaciones individuales, el primero en insinuar que algo distinto podía pasar fue Neo Pistea, quien en la previa había prometido sorpresas en el escenario a través de una publicación en redes sociales. Una de ellas, fue la participación de Juicy Nise como invitado.