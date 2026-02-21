Una ley que puede salvar vidas sigue sin reglamentarse en Río Negro desde 2018

Legisladores reclaman aplicar una ley para prevenir muertes súbitas en la provincia, mientras otros promueven la telesalud como herramienta para ampliar la atención médica.

La reglamentación de la Ley de Muerte Súbita, espera desde 2018 en Río Negro.

El escenario sanitario provincial se encuentra constantemente atravesado por la necesidad de modernizar herramientas y fortalecer la prevención, en este sentido la Legislatura de Río Negro sumó en los últimos días iniciativas que apuntan a mejorar el acceso y la respuesta del sistema de salud . Además, un diputado pide reglamentar una ley vigente desde hace años pero aún sin aplicación efectiva.

La preocupación central gira en torno a la falta de reglamentación de la Ley Provincial 5.279, mediante la cual Río Negro adhirió a la Ley Nacional Nº 27.159, sancionada en 2018, que establece un sistema integral de prevención de la muerte súbita . A pesar del tiempo transcurrido, la normativa no cuenta con el marco reglamentario necesario para su implementación plena, lo que limita su impacto en la comunidad.

El reclamo fue presentado a través de un proyecto de comunicación dirigido al Ministerio de Salud provincial, en el que se advierte que la ausencia de reglamentación impide avanzar en medidas concretas para prevenir muertes evitables.

Ministerio de Salud Viedma 1200.jpg La legislación fue aprobada en 2018, adhiriendo a la Ley Nacional. Desde entonces, el Ministerio de Salud nunca la reglamentó.

La legislación nacional promueve la creación de espacios cardioasistidos mediante la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) en lugares públicos y privados de acceso público, junto con la capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Estas herramientas resultan fundamentales para actuar de manera inmediata ante un paro cardiorrespiratorio.

Según se expone en los fundamentos descriptos por el legislador Fernando Frugoni, en Argentina una de cada cinco personas adultas fallece por enfermedades cardiovasculares, lo que pone en evidencia la magnitud del problema y la necesidad de políticas activas de prevención.

curso rcp.jpg La Ley de Muerte Súbita, plantea espacios cardioprotegidos con equipos DEA y la capacitación sobre maniobras de RCP. Ilustración

La muerte súbita ocurre, en la mayoría de los casos, como consecuencia de una arritmia que interrumpe el latido cardíaco efectivo, provocando pérdida de conciencia y riesgo de muerte en pocos minutos. En ese contexto, el uso de un DEA dentro de los primeros cuatro minutos es determinante: aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia y reduce el riesgo de secuelas neurológicas irreversibles.

El dispositivo, diseñado para ser utilizado por cualquier persona con una capacitación básica, permite diagnosticar el ritmo cardíaco y aplicar una descarga eléctrica si es necesario. Su incorporación en espacios públicos, como clubes, escuelas, oficinas o centros comerciales, es uno de los pilares de la ley que aún espera ser reglamentada en Río Negro.

Desde el ámbito legislativo se insiste en que avanzar con esta reglamentación no solo permitiría ordenar su implementación, sino también establecer criterios claros de capacitación, mantenimiento de equipos y cobertura territorial.

telemedicina Una legisladora, busca avanzara en a implementación e telemedicina regulada en Río Negro. Imagen ilustrativa

Telesalud: una apuesta a la equidad territorial

En paralelo, otra iniciativa legislativa busca dar un salto cualitativo en el sistema sanitario provincial mediante la creación de un marco regulatorio para la telesalud.

El proyecto propone institucionalizar prácticas como la telemedicina, la teleeducación y la telegestión, que ya se desarrollan de manera parcial en Río Negro, pero sin una normativa integral que las respalde.

El objetivo es ampliar el acceso a la atención médica, especialmente en una provincia caracterizada por grandes distancias y localidades dispersas. En ese sentido, la telesalud aparece como una herramienta para reducir desigualdades, evitando traslados costosos y facilitando el seguimiento de pacientes en zonas rurales o de difícil acceso.

sesion legislatura RN 2 octubre 2025 La Legislatura de Río Negro deberá tratar el proyecto de telesalud una vez ingrese formalmente y comience su recorrido por comisiones. Gentileza

La propuesta, presentada por la diputada María Laura Frei (Pro) también pone el foco en el contexto demográfico y sanitario actual, marcado por el envejecimiento poblacional y el aumento de la demanda en los servicios de salud. Frente a este escenario, la incorporación de tecnología permitiría optimizar recursos sin resignar calidad en la atención.

Entre los beneficios señalados, se destaca la posibilidad de que profesionales que trabajan en parajes alejados puedan acceder a segundas opiniones de especialistas, fortalecer su formación continua y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas, incluso en condiciones climáticas adversas.

El proyecto toma como base recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se articula con normativas nacionales vinculadas a los derechos del paciente, la protección de datos personales, la receta electrónica y la historia clínica digital.

Además, se establece que la implementación será gradual y no implicará la creación automática de nuevas estructuras administrativas, lo que busca garantizar su viabilidad en el corto y mediano plazo.