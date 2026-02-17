La Legislatura abordará tres proyectos estratégicos en sesión extraordinaria

Dos días antes del inicio formal de sesiones ordinarias, la Legislatura de Río Negro se convocará para tratar temas enviados por el Ejecutivo. ¿Qué buscan aprobar?

A dos días del inicio del período ordinario de sesiones, la Legislatura de Río Negro volverá a abrir sus puertas con una agenda cargada. El Poder Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria para el próximo viernes 27 de febrero a las 8, en la que se tratarán tres proyectos clave que anticipan el tono de la actividad parlamentaria para este 2026.

La convocatoria se da en la antesala de la apertura oficial del período ordinario, prevista para el domingo 1° de marzo con el discurso de Alberto Weretilneck ante los diputados y pone en evidencia la intención del Gobierno provincial de avanzar de manera inmediata con iniciativas consideradas prioritarias para la gestión.

El primer punto del orden del día será el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 75, que propone modificaciones a la Ley N.º 5735 de Ministerios . Se trata de una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca reconfigurar la estructura del Estado provincial.

El gobernador, Alberto Weretilneck busca avanzar en las aprobaciones de los proyectos antes del inicio de sesiones ordinarias 2026.

El proyecto plantea una reorganización del diseño institucional con el objetivo de fortalecer la capacidad estratégica, de planificación y de respuesta del gobierno. En la práctica, implica la redefinición de funciones, la creación de nuevas áreas y la reubicación de otras dentro del organigrama estatal.

Esta reforma ya había sido presentada días atrás y forma parte de una serie de cambios que comenzaron a visibilizarse con nuevas designaciones en el gabinete provincial. Ahora, el oficialismo buscará avanzar con su aprobación en primera vuelta, en el ámbito legislativo para consolidar el nuevo esquema de gestión.

El Gobernador Alberto Weretilneck y el CEO de YPF, Horacio Marín firmaron el acuerdo el 23 de enero.

Acuerdo energético con impacto estratégico

Otro de los ejes centrales de la sesión será el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 76, que propone la ratificación del Acta Acuerdo firmada el 23 de enero de 2026 entre la Provincia de Río Negro, Argentina LNG S.A.U. e YPF S.A.

La iniciativa no solo apunta a validar el convenio en todos sus términos, sino que también declara de interés público el proyecto y la totalidad de las obras contempladas. Se trata de un desarrollo de gran escala vinculado al sector energético, que prevé la construcción y operación de infraestructura clave en la costa atlántica rionegrina.

Entre las obras proyectadas se incluyen plantas offshore de licuefacción de gas, gasoductos y terminales portuarias, en un esquema que busca posicionar a la provincia como un actor relevante en la exportación de gas natural licuado.

El tratamiento de este acuerdo en la Legislatura será determinante para avanzar en la concreción de un proyecto que, según estimaciones oficiales, podría generar inversiones millonarias y un fuerte impacto en el empleo y la actividad económica regional.

El evento de Motocross de nivel mundial, tendrá escenario Bariloche el 7 y 8 de marzo.

Otros temas que llegan al recinto

La sesión extraordinaria también incluirá el tratamiento de un proyecto impulsado por los legisladores Marcela Abdala y Facundo López, que propone declarar de interés deportivo, turístico, económico y social la realización del Campeonato Mundial de Motocross MXGP Argentina YPF 2026.

El evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de marzo en San Carlos de Bariloche y se espera que convoque a competidores y visitantes de distintos países, consolidando a la ciudad como sede de eventos internacionales de alto nivel.

La declaración de interés busca destacar el impacto positivo que este tipo de competencias tiene en la promoción turística, la generación de ingresos y el posicionamiento de la provincia a nivel global.

Los diputados rionegrinos comienzan a trabajar en el parlamento con un año cargado de proyectos.

Un arranque legislativo con definiciones clave

Con estos tres proyectos en agenda, la Legislatura rionegrina iniciará su actividad formal con un temario que combina reformas estructurales del Estado, acuerdos estratégicos en materia energética y el impulso a eventos de proyección internacional.

La sesión extraordinaria del 27 de febrero aparece así como un anticipo del ritmo que tendrá el año legislativo, con iniciativas que atraviesan áreas centrales de la gestión y que requerirán del debate y consenso político para su aprobación.

De cara al inicio del período ordinario, el Gobierno busca consolidar rápidamente sus principales líneas de acción, en un escenario donde las decisiones que se adopten en las próximas semanas tendrán impacto directo en el desarrollo institucional, económico y productivo de Río Negro.