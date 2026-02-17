Goles son amores: le propuso casamiento a su novia antes del partido y luego convirtió

El 9 de un equipo rionegrino fue noticia dentro y fuera del campo y regaló una de las imágenes más románticas del fin de semana de San Valentín. Mirá el video.

Enamorado del gol, Gonzalo López se animó y le propuso casamiento a su novia antes de un partido en el que "mojó".

Oportunista como todo goleador , aprovechó el fin de semana de San Valentín para regalar una de las escenas más romántica de un fin de semana marcado por las muestras de amor. El domingo, cuando todo estaba listo para el inicio del partido entre Estudiantes Unidos y Chicago por la Primera División, el Bruno Tarrini de la ciudad de Bariloche fue escenario de una situación tan tierna como inesperada que sorprendió a los hinchas que aguardaban el pitazo inicial.

Antes de que la pelota comenzara a rodar, Gonzalo López , el número 9 del “Pincha”, se arrodilló en el centro del campo de juego y, con un ramo de flores en la mano, le propuso matrimonio a su novia , la mujer que lo acompaña en cada entrenamiento y en cada partido. ¡Qué jugador!

La imagen, cargada de emoción, desató una ovación inmediata. La tribuna respondió con aplausos y gritos de celebración , mientras la presidenta del club, Silvia Herrera, observaba todo de cerca en el campo, acompañando un momento que ya quedó grabado en la historia de la institución.

Tras esa “jugada” fuera del libreto futbolístico, el equipo salió a la cancha con una energía especial. Motivado, intenso y con la garra habitual, Estudiantes Unidos desplegó todo su potencial y terminó firmando una goleada contundente: 8 a 0 frente a Chicago.

Como si el guion estuviera escrito, Gonzalo López también dejó su huella en el marcador. Convirtió uno de los goles de la tarde y la dedicatoria tuvo destinataria exclusiva: desde el campo, el festejo fue directo hacia la tribuna donde lo esperaba su futura esposa.

Desde el club resaltaron el significado de lo vivido: “El fútbol es pasión, es entrega y también es amor. Hay goles que se gritan. Y otros que se sienten para toda la vida”. Una tarde perfecta para el “Pincha”: victoria, espectáculo y una historia romántica que quedará en la memoria de todos los que estuvieron en el Bruno Tarrini.

También en el Alto Valle

El amor también encontró su lugar en la Regata Internacional del río Negro y lo hizo en pleno corazón de la competencia, a la orilla y frente a la mirada emocionada de los presentes. En una prueba atravesada por el esfuerzo extremo, la pasión por el canotaje y el acompañamiento del público a lo largo del río, una propuesta de casamiento se robó todos los aplausos y convirtió una de las jornadas de la reciente edición en una escena inolvidable protagonizada por el histórico Néstor “Piri” Pinta.

propuesta casamiento regata rio negro 2026 Néstor “Piri” Pinta, sorprendió a su novia tras salir del agua y proponerle casamiento. Captura

El multicampeón, ganador en 16 oportunidades de la Regata, volvió este año a la competencia tras cinco temporadas de ausencia. Lo hizo en la categoría Máster A, junto a su histórico compañero Martín Mozzicafreddo, y con un regreso cargado de simbolismo personal y deportivo. En ese escenario, y aprovechando la emoción del reencuentro con el río, el canotaje y su gente, Pinta sorprendió a su pareja, a quien cariñosamente llama “la Rusita”, con una propuesta de casamiento que rápidamente se viralizó y conmovió a toda la familia del deporte.