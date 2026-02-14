Así se vive San Valentín en Cipolletti, con regalos que enamoran: ¿Compran más los hombres o las mujeres?

Llega el Día de los Enamorados y las florerías y otros negocios trabajan a full. Los presentes más particulares, el perfil del público, las diferentes opciones de regalos y precios.

La florería San Miguel, de Cipolletti, llena de opciones y de público por San Valentín.

Este sábado se festeja el Día de San Valentín y la fecha impacta de lleno en determinados comercios de Cipolletti cuyas ventas crecen de manera considerable por la alta demanda de quienes salen a comprar los regalitos para agasajar a la persona que aman . Las florerías y viveros son el sector más beneficiado por la celebración , ya que un clásico de todos los tiempos es obsequiar rosas y otros presentes. Pero también se potencian a partir de la apertura de ese rubro para incorporar nuevos productos como peluches y bombones .

“Es el segundo día del año que más gente viene , detrás del Día de la Primavera. San Valentín arrasa y no solo por las flores, también llevan peluche, combitos”, explica Silvana, de la florería San Miguel a LM Cipolletti .

Consultada sobre si son más gastadores y “atentos” los hombres o las mujeres, admite con sinceridad y una amplia sonrisa: “Los varones son los que más vienen a comprar , son más atentos con las flores. Nuestro público es más masculino”.

Coincide con el dato Claudia, del vivero y florería Dulce Sofía, de Fernández Oro. “Vienen más hombres en la previa, aunque hay chicas jovencitas que están renovando el chip también. Ojo que es el Día del Amor en verdad y muchas llevan para los amigos, las mamás…”, aporta la dueña del comercio ubicado en la calle Primeros Pobladores.

image

En relación a los precios, desde el recinto cipoleño de Sarmiento al 100 nos cuentan: “Un arreglo de 3 rosas sale 50 mil pesos y de 2, sale 35 mil. Hoy salen más rosas, en primavera se venden más ramos silvestres”.

Por su parte, en el local orense que visitamos el “precio es variado, de 15 mil a 150 mil según lo que elijas y la docena de rosas está 145 mil”. Allí se lucen también con “los arreglos con ositos, peluches, perritos…”.

En cuanto al perfil del público en ambos sitios remarcan que "los adolescentes están a full, son los principales clientes en esta fecha. Vienen decididos. Se vende un 60 % más que un día común. También se acercan parejas que están recuperando los gestos, los detalles, vivir el momento, demostrarle al otro cuanto lo quiero…”.

image Antonio Spagnuolo

Además los puestos callejeros ya lucen repletos de rosas rojas, blancas y arreglos especiales pensados para celebrar tanto cariño.

También el desfile de gente era incesante en las regalerías, bombonerías, negocios de ropa, vinotecas y sí, hasta sex shop… Cipolletti se llena de amor y pasión por San Valentín. Y vos, ¿qué pensás regalar?

Casamientos en San Valentín

El amor será protagonista este fin de semana largo en Río Negro, donde 25 parejas darán el sí en una serie de casamientos masivos organizados en el marco del Día de los Enamorados. Si bien habrá celebraciones en distintas ciudades de la provincia, Cipolletti será la localidad con más matrimonios, consolidándose como el epicentro de los festejos.

Las ceremonias se desarrollarán en Cipolletti, Bariloche y Viedma, con escenarios emblemáticos y abiertos a la comunidad, permitiendo que familiares, amigos y vecinos acompañen a las parejas en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

casamientos Horacio y Lucrecia, una de las parejas que dieron el sí frente a una multitud en el Parque Rosauer el año pasado.

El cronograma comenzará el viernes 13, cuando nueve parejas contraerán matrimonio en el Centro Cívico de Bariloche, un entorno natural y simbólico que promete postales inolvidables para los flamantes matrimonios.

La mayor celebración llegará el sábado, con un casamiento masivo en Cipolletti, donde 14 parejas formalizarán su unión en el Parque Rosauer, uno de los espacios más representativos y concurridos de la ciudad. De esta manera, la ciudad del Alto Valle se posiciona como la que más enlaces celebrará durante San Valentín en toda la provincia.

En tanto, Viedma también será parte de la propuesta con una ceremonia en la Manzana Histórica, donde dos parejas ya confirmaron su participación.